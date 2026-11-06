Cette nouveauté d’iOS 27.2 pourrait changer votre façon d’utiliser Messages

Apple veut rendre son application Messages beaucoup plus pratique grâce à l’intelligence artificielle. Avec iOS 27.2, votre iPhone peut désormais détecter certaines informations dans vos conversations et vous proposer des actions immédiates.

Avec la mise à jour iOS 27.2, Apple ajoute un nouvel outil baptisé « Actions suggérées », qui associe Apple Intelligence à l’application Messages. Ce système permet de transformer automatiquement des informations reçues par texte, telles que des projets, des tâches ou des numéros de suivi, en boutons d’action accessibles d’un simple toucher.

Concrètement, le traitement s’effectue directement sur l’appareil. Le système analyse les messages entrants et insère un bouton d’action sous la bulle de discussion concernée, évitant ainsi d’avoir à copier manuellement des éléments ou à basculer d’une application à l’autre.

Cinq fonctions prises en charge

Après avoir corrigé un bug, place aux nouvelles fonctionnalités. Activée par défaut, cette fonctionnalité couvre cinq catégories principales :

Calendrier : l’évocation d’une heure ou d’un projet de repas génère un bouton « Ajouter au calendrier », qui préremplit l’invitation.

l’évocation d’une heure ou d’un projet de repas génère un bouton « Ajouter au calendrier », qui préremplit l’invitation. Rappels : la réception d’une tâche à effectuer déclenche l’option « Ajouter aux rappels », enregistrant l’élément sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir l’application.

la réception d’une tâche à effectuer déclenche l’option « Ajouter aux rappels », enregistrant l’élément sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir l’application. Notes : les messages plus longs proposent un raccourci « Ajouter aux notes ».

les messages plus longs proposent un raccourci « Ajouter aux notes ». Plans : la détection d’une adresse crée un lien « Afficher dans Plans ».

la détection d’une adresse crée un lien « Afficher dans Plans ». Vols et colis : les numéros de vol ainsi que les codes de suivi postal activent des fiches d’état en direct directement dans le fil d’échange.

Le fonctionnement de ces raccourcis reste néanmoins restreint : ils n’apparaissent que dans les discussions iMessage (les bulles bleues) et redirigent exclusivement vers les applications natives d’Apple.

Gestion des paramètres

Bien que toutes les options soient activées initialement, l’utilisateur a la possibilité de les désactiver au cas par cas. Le paramétrage s’effectue dans les Réglages, puis dans la rubrique Apps, sous Messages, où se trouve l’entrée Actions suggérées.

Cinq sélecteurs distincts permettent d’ajuster individuellement la prise en charge du calendrier, des rappels, des notes, de la cartographie ainsi que des vols et des colis.