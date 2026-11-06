Windows 10 : le compte à rebours est lancé… Windows 11 à seulement 22 € !

Certes, Microsoft a prolongé d’un an les mises à jour de sécurité de Windows 10. Mais tous les constructeurs ne l’entendent pas ainsi, et de nombreux périphériques pourraient s’éteindre avant la date prévue. Alors autant anticiper et profiter des offres de VIP-URcdkey.

Cela fait déjà deux fois que Microsoft annonce l’arrêt du support de Windows 10. Mais sous la pression des consommateurs, il a accepté d’allonger le délai initialement prévu. Ainsi, on sait depuis le mois de juin 2026 que Windows 10 bénéficiera des mises à jour de sécurité jusqu’en octobre 2027.

C’est une bonne nouvelle, mais elle ne règle pas tous les problèmes. En effet, les constructeurs et éditeurs qui font vivre l’écosystème Windows ne se sont, eux, engagés à rien. Et il se pourrait bien que certains matériels vous lâchent bien avant la date prévue par Microsoft. On vous détaille tout ça plus bas dans cet article.

Pour ceux qui ne veulent pas subir d’incompatibilités matérielles inopinées, acheter une licence Windows 11 est sans aucun doute une bonne idée, surtout si cela ne vous coûte que 22€ sur VIP-URcdkey. D’autant qu’il s’agit de licences officielles qui profitent de toutes les mises à jour Microsoft.

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✋ Nvidia et AMD décrochent avant Microsoft

C’est certainement le cas le plus concret de cette rentrée. En effet, Nvidia a d’ores et déjà annoncé qu’octobre 2026 serait le dernier mois où il publiera les pilotes GeForce Game Ready et Studio compatibles avec Windows 10. Dès novembre, les nouvelles versions ne prendront plus l’OS en charge, y compris sur une carte RTX 50 toute neuve.

Ce que vous perdez, ce sont les optimisations « day one » des futurs jeux et logiciels créatifs. Ainsi, chaque titre sorti après le mois d’octobre 2026 tournera sans ajustement spécifique. Nvidia ne maintiendra plus que des correctifs de sécurité trimestriels, jusqu’en octobre 2029. Le fabricant de cartes graphiques ne s’est donc pas aligné sur Microsoft et s’en tient au calendrier fixé durant l’été 2025.

De son côté, AMD a fait disparaître Windows 10 de ses notes de version dès octobre 2025, en précisant que ses pilotes Adrenalin, pour les cartes graphiques Radeon et les processeurs avec partie graphique, continueraient de s’installer, sans toutefois fixer de date limite ni garantir quoi que ce soit.

🤔 Le casse-tête des périphériques

Mais les cartes graphiques ne sont pas les seules concernées. Les périphériques récents (imprimantes, tablettes graphiques, casques VR…) fournissent de plus en plus rarement des pilotes Windows 10.

Et pour les équipements que vous possédez déjà, le risque n’est pas nul pour autant. Si la situation vous impose de réinstaller Windows 10, il est probable que vous ayez du mal à retrouver le bon pilote pour faire remarcher votre périphérique comme avant.

De même, si un dysfonctionnement survient, la probabilité de la voir corrigé est très faible. Bref, le périphérique fonctionnera toujours, mais avec des problèmes de stabilité, de sécurité ou certaines fonctionnalités indisponibles.

La migration vers Windows 11 reste donc la seule solution vraiment viable surtout en profitant des prix incroyablement bas proposés par Microsoft.



Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.