Nintendo Switch 2 : les ventes s’effondrent, mais le prix augmente

Tout avait pourtant bien commencé pour la Nintendo Switch 2, mais les derniers chiffres de ventes viennent ternir son succès. Entre une chute brutale des achats et une hausse des prix, Nintendo aborde les fêtes de fin d’année avec un défi de taille.

Sur le trimestre clos fin septembre 2026, Nintendo a écoulé 2,67 millions d’exemplaires de sa console Switch 2. C’est une baisse de 41 % sur un an, ainsi qu’un net recul par rapport aux 3,82 millions d’unités vendues lors du trimestre précédent.

Sur l’ensemble du semestre achevé le 30 septembre, les ventes atteignent 6,49 millions de consoles, contre 10,36 millions un an plus tôt. Cette diminution de 37,4 %, qui équivaut à près de quatre millions de consoles en moins, s’explique en partie par la base de comparaison : l’année précédente incluait la période de sortie de la Switch 2, dont le lancement avait établi un record de rapidité de vente pour une console de salon.

Bien que les ventes de matériel aient déjà connu un repli annuel supérieur à 30 % lors du trimestre de juin, le volume cumulé des ventes dépassait les 23 millions d’unités au mois d’août. Un résultat qui maintient la console devant la première Switch, qui totalisait environ 17 millions d’exemplaires vendus sur la même période. Pour l’exercice annuel qui s’achèvera en mars 2027, Nintendo conserve d’ailleurs son objectif de 16,5 millions de consoles vendues, une prévision en baisse d’environ 16,9 % par rapport aux 19,86 millions de l’exercice précédent.

Une augmentation tarifaire liée au coût des composants

L’augmentation des ventes pourrait être freinée par la récente hausse du prix de la machine. Annoncée en mai et entrée en vigueur le 1er septembre, cette augmentation de 50 dollars aux États-Unis a fait passer le tarif de la Switch 2 de 449,99 dollars à 499,99 dollars. Des hausses ont également été appliquées en Europe et au Canada. Cette augmentation tarifaire n’ayant concerné que le dernier mois de la période semestrielle étudiée, son impact réel sur les consommateurs n’est pas encore mesuré, il sera évalué lors du trimestre des fêtes de fin d’année.

Digital Sales made ¥116.9 billion (approx. $740 million) this quarter for Nintendo, up 36% compared to last year.

For software with a physical version, digital sales now represent 44,8% (+10.7 pts)

Digital Sales include download on Nintendo eshop as well as subscriptions. pic.twitter.com/03VCzFWGtB — Pierre485 (@pierre485_) November 5, 2026

Nintendo justifie cette décision par l’évolution des conditions du marché, en particulier par la hausse des coûts des composants et de la mémoire. Ce phénomène, lié à l’essor du secteur de l’intelligence artificielle, rend les achats de matériel high-tech comme les consoles nettement plus chers.

D’autres fabricants ont ainsi revu leurs grilles tarifaires : le prix du Steam Deck OLED de Valve a augmenté jusqu’à 300 dollars, portant la version 1 To à 949 dollars, tandis que le Raspberry Pi a également augmenté ses prix face au coût de la mémoire.

Progression des ventes de logiciels

La dynamique est différente du côté des jeux, qui redorent le bilan semestriel du constructeur. Les ventes de logiciels sur Switch 2 ont progressé de 18,8 % sur la période de six mois pour atteindre 24,49 millions d’unités, accompagnées d’une hausse de 60,5 % sur un an pour les ventes au format numérique.

Pour stimuler les achats de consoles à l’approche des fêtes de fin d’année, Nintendo compte notamment sur le remake du jeu Ocarina of Time, sorti récemment. Le constructeur espère que son catalogue de jeux suffira à justifier l’augmentation de prix de sa console.