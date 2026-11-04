Apple pourrait procéder à une nouvelle augmentation générale des prix de ses appareils

Le groupe aborde la période des fêtes avec une facture de composants en hausse. Son directeur général parle d’une situation « inédite » et s’attend à ce que la pression se prolonge jusqu’en 2027.

L’augmentation des prix de la mémoire vive pèse sur les dépenses de fabrication d’Apple, qui ont progressé de 33 milliards de dollars en l’espace de quelques mois. Cette évolution, portée par une demande accrue en composants pour les infrastructures d’intelligence artificielle, réduit les volumes de mémoire DRAM et de stockage flash NAND disponibles pour les fabricants d’appareils électroniques grand public.

Selon les prévisions, cette hausse des coûts pourrait réduire les marges de l’entreprise jusqu’au trimestre des fêtes de fin d’année et se prolonger jusqu’en 2027.

Des hausses répercutées sur les Mac et iPad

Lors de la conférence de présentation des résultats financiers du 2 novembre, le directeur général d’Apple, John Ternus, a qualifié d’« inédite » la direction que prennent les tarifs de la mémoire. Selon les informations rapportées par Reuters, l’entreprise anticipe des dépenses encore plus élevées pour ces composants au cours du trimestre se terminant en décembre.

Jusqu’à présent, Apple a atténué cet impact en utilisant des stocks achetés à des prix inférieurs, en réduisant certains coûts sur d’autres postes et en augmentant le prix de plusieurs produits. Des hausses de tarifs ont notamment été appliquées aux gammes Mac et iPad à la fin du mois de juin, puis à l’iPhone en septembre. Bien que la mémoire soit intégrée à l’ensemble des appareils matériels de la marque, aucune nouvelle hausse de prix n’a été annoncée pour le moment.

Les trois leaders investissent des dizaines de milliards pour produire

D’après Dave Nicholson, directeur de recherche au sein du Futurum Group, le niveau des prix de la mémoire représente une contrainte croissante pour les marges et la tarification du matériel d’Apple. Il précise que la situation du fabricant diffère de celle des entreprises investissant des centaines de milliards de dollars dans les datacenters dédiés à l’intelligence artificielle, l’incidence financière de la hausse des composants étant plus simple à évaluer que les retours sur investissement de ces infrastructures.

Les perspectives communiquées par les principaux fournisseurs de puces indiquent que la situation ne devrait pas se détendre à court terme :

Samsung , fournisseur de mémoire DRAM, de stockage NAND et d’écrans OLED pour Apple, a indiqué le mois dernier que la demande dépassera largement l’offre en raison de l’expansion des infrastructures d’intelligence artificielle. Sa division mémoire a enregistré une hausse trimestrielle du prix moyen de la DRAM au troisième trimestre, ainsi qu’une augmentation des tarifs de la NAND située dans le haut de la fourchette des 10 à 20 %. Un vice-président exécutif de la division a averti que les tensions sur l’approvisionnement pourraient se poursuivre jusqu’en 2028 et au-delà.

, fournisseur de mémoire DRAM, de stockage NAND et d’écrans OLED pour Apple, a indiqué le mois dernier que la demande dépassera largement l’offre en raison de l’expansion des infrastructures d’intelligence artificielle. Sa division mémoire a enregistré une hausse trimestrielle du prix moyen de la DRAM au troisième trimestre, ainsi qu’une augmentation des tarifs de la NAND située dans le haut de la fourchette des 10 à 20 %. Un vice-président exécutif de la division a averti que les tensions sur l’approvisionnement pourraient se poursuivre jusqu’en 2028 et au-delà. SK Hynix a émis un avertissement similaire, précisant avoir conclu des accords à long terme couvrant plus de la moitié de ses capacités de production pour les années 2027 et 2028.

a émis un avertissement similaire, précisant avoir conclu des accords à long terme couvrant plus de la moitié de ses capacités de production pour les années 2027 et 2028. Micron, le troisième grand fournisseur de la firme, a fait savoir dans ses récentes prévisions que la résorption des pénuries de mémoire et de stockage nécessitera un temps considérable.

Les signes de tension sur l’approvisionnement se sont manifestés dès le début de l’année. En janvier, Apple cherchait déjà à sécuriser ses volumes de mémoire face à une demande soutenue, Tim Cook, alors directeur général, prévenant que la hausse des coûts pouvait peser sur les résultats financiers.

En juin, le prix de départ du MacBook Pro a été augmenté de 400 dollars en raison de cette situation. En juillet, Tim Cook avait comparé le contexte du marché de la mémoire à un événement exceptionnel, anticipant déjà une hausse des coûts pour le trimestre de septembre, tandis que l’entreprise avait porté la valeur de ses stocks à 11,09 milliards de dollars afin de constituer une réserve face aux pressions tarifaires.