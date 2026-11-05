Le MacBook Neo 2 pourrait corriger le plus gros défaut du modèle actuel

Apple ne compterait pas s’arrêter au succès de son MacBook le moins cher, dont les ventes semblent avoir dépassé les attentes. Pour 2027, le fabricant envisagerait de doubler ses expéditions et de lancer un MacBook Neo 2 plus performant.

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Apple préparerait, selon plusieurs informations, une seconde génération de son MacBook d’entrée de gamme. Le fabricant aurait par ailleurs revu à la hausse ses prévisions d’expédition pour l’an prochain.

Un premier modèle bien accueilli

Apple a lancé le MacBook Neo en mars 2026. Vendu 799 euros, c’est le MacBook le moins cher de la gamme. L’ordinateur s’est bien vendu, notamment auprès d’utilisateurs de Windows passés à l’univers Mac.

Selon les informations rapportées, il a aussi permis à Apple de connaître une semaine de ventes à un niveau inédit parmi les personnes qui achètent leur premier Mac. Cela laisse penser qu’il existe une demande pour un portable plus abordable que les MacBook Air classiques.

Des prévisions d’expédition doublées

D’après DigiTimes, Apple a transmis à ses partenaires de fabrication une prévision d’environ 16 millions de MacBook pour l’année prochaine. Elle représente le double des quelque 8 millions d’unités qui étaient prévues pour la première version du MacBook Neo.

Cet écart doit toutefois être relativisé. Le premier modèle n’est arrivé qu’en mars, alors que la prévision pour 2027 couvre aussi janvier et février, soit deux mois de ventes de plus qu’en 2026. Apple semble en tout cas travailler sur une seconde génération capable d’attirer davantage de clients et d’élargir sa base d’utilisateurs Mac.

Que sait-on du MacBook Neo 2 ?

Selon les rumeurs, Apple pourrait corriger l’une des principales limites du modèle actuel, sa mémoire. Le MacBook Neo 2 serait équipé de 12 Go de RAM et d’une puce A19 Pro, contre 8 Go et une puce A18 Pro pour la version actuelle. Si ces caractéristiques se confirment, la puissance globale pourrait progresser de 40 à 50 %.

L’augmentation de 50 % de la mémoire devrait se ressentir dans l’usage quotidien. Elle pourrait aussi permettre à Apple de proposer les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle prévues dans macOS 27, qui nécessitent souvent plus de 8 Go de mémoire.