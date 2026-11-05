Nvidia transforme les graphismes de Hogwarts Legacy, mais refuse de toucher aux visages

Nvidia prépare une transformation graphique de Hogwarts Legacy grâce au DLSS 5, tout en préservant un détail essentiel : les visages des personnages. Son nouveau pilote accompagne également War Thunder et World of Warcraft Forever, mais tous les jeux ne profitent pas des mêmes technologies.

Nvidia a déployé un nouveau pilote GeForce Game Ready, numéroté 621.14. Il accompagne trois sorties : le lancement imminent de World of Warcraft Forever, l’arrivée du DLSS 5 dans Hogwarts Legacy prévue demain, et son intégration dans War Thunder la semaine prochaine.

World of Warcraft Forever : Reflex, mais pas de DLSS

World of Warcraft Forever ouvre ses portes dans quelques heures. Le MMORPG de Blizzard n’intègre aucune technologie DLSS. Il prend toutefois en charge la technologie Nvidia Reflex, qui vise à réduire la latence. Le jeu est par ailleurs jouable sur les nouveaux systèmes RTX Spark de Nvidia.

Forever demande une configuration plus élevée que le jeu de base, en raison de plusieurs améliorations graphiques : illumination globale, éclairage indirect dynamique, brouillard volumétrique, réflexions de l’eau en espace écran, entre autres.

Configuration minimale

Système : Windows 10 64 bits (mise à jour de mai 2019 ou plus récente)

Windows 10 64 bits (mise à jour de mai 2019 ou plus récente) Processeur : 4 cœurs à 3,0 GHz (Intel Core Haswell, AMD Ryzen Zen)

4 cœurs à 3,0 GHz (Intel Core Haswell, AMD Ryzen Zen) Carte graphique : compatible DirectX 12, 4 Go de VRAM (Nvidia GeForce GTX série 10, AMD RDNA 1, Intel Iris Xe2-LPG Lunar Lake)

compatible DirectX 12, 4 Go de VRAM (Nvidia GeForce GTX série 10, AMD RDNA 1, Intel Iris Xe2-LPG Lunar Lake) Mémoire : 8 Go de RAM

8 Go de RAM Stockage : 128 Go disponibles, SSD obligatoire

128 Go disponibles, SSD obligatoire Affichage : 1280 × 720 pixels minimum

1280 × 720 pixels minimum Réseau et périphériques : connexion haut débit, clavier et souris

Configuration recommandée

Système : Windows 11

Windows 11 Processeur : 8 cœurs de performance, fréquence boost de 5,2 GHz (Intel Core Ultra série 2, AMD Ryzen Zen 5)

8 cœurs de performance, fréquence boost de 5,2 GHz (Intel Core Ultra série 2, AMD Ryzen Zen 5) Carte graphique : compatible DirectX 12, 8 Go de VRAM (Nvidia GeForce RTX série 40, AMD RDNA 3, Intel Arc série B)

compatible DirectX 12, 8 Go de VRAM (Nvidia GeForce RTX série 40, AMD RDNA 3, Intel Arc série B) Mémoire : 16 Go de RAM

16 Go de RAM Stockage : 128 Go disponibles, SSD obligatoire, NVMe recommandé

128 Go disponibles, SSD obligatoire, NVMe recommandé Affichage : 1280 × 720 pixels minimum

1280 × 720 pixels minimum Réseau et périphériques : connexion haut débit, souris multi-boutons avec molette

Hogwarts Legacy : le DLSS 5 sans toucher aux visages

Nvidia transforme les graphismes de Hogwarts Legacy, mais refuse de toucher aux visagesLe pilote est aussi optimisé pour le lancement du DLSS 5 dans Hogwarts Legacy. Les développeurs ont utilisé le modèle de rendu neuronal (Neural Rendering) de Nvidia pour améliorer certains éléments visuels précis, en laissant les visages des personnages inchangés.

Jose Villeta, directeur de l’ingénierie logicielle chez Avalanche Software, a détaillé la démarche dans un communiqué :

« L’équipe d’Avalanche Software a travaillé en étroite collaboration avec Nvidia pour intégrer la technologie DLSS 5 Neural Rendering dans Hogwarts Legacy sur PC, afin d’obtenir les meilleurs résultats visuels tout en respectant notre intention artistique. Cela nous a permis d’itérer et d’ajuster les environnements, la tonalité et les paramètres structurels de la peau d’une manière qui reste fidèle à la vision d’origine. Nous sommes impatients que les joueurs retournent dans le jeu et le découvrent sous un nouveau jour. »

War Thunder : une prise en charge officielle avec la mise à jour Eagle’s Shadow

Le pilote 621.14 est enfin déjà optimisé pour la prochaine mise à jour de War Thunder, Eagle’s Shadow, qui ajoutera la prise en charge officielle du DLSS 5. Comme pour Hogwarts Legacy, l’enjeu ne concerne pas les personnages humains : le rendu neuronal de Nvidia doit ici améliorer les ombres, l’éclairage et les reflets.