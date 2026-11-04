AMD dépasse NVIDIA sur Amazon : un retournement de situation inattendu

Coup de théâtre sur le marché des cartes graphiques : AMD vient de dépasser NVIDIA en volume de ventes sur Amazon aux États-Unis. Un retournement inattendu qui intervient alors que les prix des GeForce s’envolent et que NVIDIA concentre ses efforts sur l’intelligence artificielle.

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Pour la première fois, les cartes graphiques d’AMD dépassent celles de NVIDIA en termes de volume de ventes sur Amazon. Si peu de spécialistes jugeaient ce scénario probable, ça s’est pourtant bel et bien produit aux États-Unis.

Une information issue de données de ventes

Le constat vient de TechEpiphany, un compte qui compile les données de ventes de processeurs et de cartes graphiques sur Amazon. Sur X, il indique qu’AMD a « dépassé Nvidia en unités vendues de GPU sur Amazon US ». Les éléments disponibles ne donnent toutefois pas l’ampleur de l’écart. Ainsi, on ne sait pas si le duel se joue à 52 % contre 48 % ou si l’écart est plus large.

Le marché du PC gamer monté soi-même reste dans une situation compliquée. Le nombre total de cartes graphiques vendues a reculé. Les prix ayant nettement augmenté, le chiffre d’affaires global a en revanche fortement progressé.

AMD a le vent dans le dos, NVIDIA fonce sur l’IA

Cette évolution intervient alors que la génération actuelle de cartes graphiques de bureau d’AMD ne comprend pas de modèle RDNA 4 haut de gamme, et que le constructeur a pris certaines décisions tarifaires discutables. Cela n’empêche pas ses ventes de progresser face à celles de son concurrent.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce renversement. Nvidia paraît s’intéresser moins au marché des cartes graphiques grand public. Selon les informations rapportées, l’entreprise aurait arrêté la RTX 5090 et la RTX 5080 pour profiter du marché de l’intelligence artificielle avant qu’il ne s’effondre. Elle semble aussi produire moins de cartes, ce qui a fait grimper fortement les prix des modèles pour ordinateurs de bureau.

La RTX 5060 Ti 16 Go en est un exemple. Lancée en avril 2025 à 429 dollars, elle se vend actuellement plus de 700 dollars sur Amazon. Les RTX 5060, RTX 5070 et RTX 5070 Ti connaissent la même tendance à la hausse.