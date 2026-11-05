Windows 11 26H2 : Microsoft ouvre enfin sa dernière mise à jour à tous les PC compatibles

Bonne nouvelle pour ceux qui attendaient de passer à la dernière version de Windows 11 : Microsoft vient de lever les dernières restrictions de son déploiement général. Même les PC fonctionnant encore sous Windows 10 peuvent effectuer la transition gratuitement, mais pas sans conditions.

Quelques semaines après le début du déploiement, Microsoft indique que tous les utilisateurs disposant d’un ordinateur compatible peuvent installer Windows 11 26H2. La mise à jour est gratuite et accessible aussi depuis Windows 10, toutefois, sous certaines conditions.

Un guide d’installation mis à jour

Microsoft a récemment modifié sa documentation officielle sur l’installation de la dernière version de Windows 11. Selon ce texte, Windows 11 26H2 est disponible pour tous les appareils éligibles, y compris ceux qui tournent sous les versions 25H2 et 24H2. La plupart des autres versions qu’un PC assez récent peut exécuter sont également concernées.

Le processus fonctionne aussi à partir de la dernière version de Windows 10, à condition que l’appareil soit inscrit au programme de support étendu.

Windows 10 : un cycle de vie prolongé

Windows 10 a atteint la fin de son cycle de vie prévue en 2025, mais Microsoft a plusieurs fois prolongé la période de prise en charge pour les clients qui souhaitent le conserver plus longtemps. Les particuliers peuvent recevoir des mises à jour de sécurité gratuites et officielles jusqu’en octobre 2027. Au-delà, la solution de micropatching 0patch pourrait continuer à protéger le système pendant de nombreuses années.

Microsoft a par ailleurs confirmé que les versions à jour de Windows 10 peuvent toujours passer gratuitement à la dernière édition de Windows. L’offre avait d’abord été étendue à des versions plus anciennes de Windows 10, mais cette possibilité n’existe plus. Windows 10 et Windows 11 partagent une structure de licence commune, ce qui facilite l’installation dans différents cas d’usage.

Windows 10 reste très utilisé. Beaucoup d’utilisateurs s’y accrochent pour éviter les décisions prises par Microsoft avec Windows 11. Les entreprises, elles, pourraient trouver dans cette mise à jour gratuite une raison de quitter enfin Windows 10, après des mois, voire années, de résistance.

Une mise à jour jugée peu perturbatrice

Officiellement baptisée Windows 11 2026 Update, la version 26H2 est sortie le 29 septembre 2026, pour les architectures x86-64 et ARM.

Microsoft la présente comme une mise à jour qui perturbe peu l’utilisateur, avec une stabilité et une compatibilité supérieures à celles des versions précédentes. Concrètement, elle se contente d’activer des fonctions déjà présentes mais inactives dans les versions antérieures.