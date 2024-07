Le réseau fibre national saboté, Free, SFR, Orange et d’autres opérateurs touchés par des pannes

Un sabotage de grande ampleur a eu lieu sur le réseau fibre national, affectant de nombreux utilisateurs. L’accès à Internet et à la télécommunication dans plusieurs départements est coupé ou dégradé. Plusieurs FAI sont touchés, dont Orange, Free, SFR, Bouygues mais aussi certains fournisseurs B2B qui utilisent les liaisons de fibre longue distance de ces opérateurs.

©Thomas Jensen via Unsplash

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont l’occasion pour de nombreuses personnes malveillantes de saboter les infrastructures du pays. Que ce soit dans un but de déstabilisation ou de revendication politique, les utilisateurs français en font les frais.

Après le sabotage des lignes TGV et les cyberattaques via un botnet espion, c’est l’Internet français qui est pris pour cible. Une attaque majeure aurait visé les infrastructures des fournisseurs d’accès du pays dans la nuit du 28 au 29 juillet 2024.

Ces actes de vandalisme supplémentaires affecteraient la stabilité et les performances du réseau dans de nombreux départements et régions de France. Le résultat est qu’un nombre conséquent d’utilisateurs rencontre des difficultés de communication et d’accès à internet.

Latence sur le réseau Adista – ©Smokeping

Cela inclut différents FAI, notamment Free, Orange, SFR, Bouygues mais aussi des opérateurs B2B tels qu’Adista, Waycom ou OVH. Ce sabotage de grande ampleur a été confirmé par le patron de Netalis dans un tweet indiquant que l’incident se serait produit aux alentours de 2h15. D’autres informations suggèrent que l’opération de vandalisme aurait débuté plus tôt, le point d’échange (IXP, Internet eXchange Point) de France-IX ayant subi des perturbations dès 1h50 du matin.

Depuis 2h15 ce matin notre réseau national subit un ralentissement significatif.

Tous nos services sont assurés avec parfois des dégradations de qualité de services.

Nos techniciens sont pleinement mobilisés. Nous vous tenons informés de l'évolution de la situation. — Free Pro (@FreePro) July 29, 2024

De nombreux départements impactés

Ce serait l’ensemble du pays qui serait touché, des actes de sabotage ayant été confirmés sur le réseau national de fibre optique. Les chambres ont été forcées et les fourreaux de fibre volontairement sectionnés, ce qui impacterait plusieurs départements français :

L’Aude

L’Hérault

La Marne

La Meuse

Les Bouches-du-Rhône

Le Vaucluse

La Drôme

Évidemment, l’envergure exacte de ce vandalisme est encore inconnue et plus de régions et localités pourraient être affectées. Par exemple, des liens backbone reliant des data centers de Nancy en Meurthe-et-Moselle sont interrompus.

Divers témoignages suggèrent que les lignes Paris-Toulouse seraient affectées et que dans le département du Gard, des solutions fibre d’entreprise basées sur le réseau fibre d’Orange seraient perdues.

La multitude de cible ralenti le rétablissement ?

©Brett Sayles via Pexels

En attendant le rétablissement total du réseau sur le territoire, certaines entreprises et institutions ainsi que les utilisateurs “lambda” de la fibre peuvent se trouver démunis. Ils sont soit dans l’impossibilité totale d’accéder au réseau, soit face à une connexion Internet dégradée.

Qui plus est, la multitude de cibles touchées par ce sabotage est assez problématique et pourrait ralentir le processus de rétablissement des lignes. Il faut espérer que la situation s’arrange rapidement au risque de paralyser de nombreuses infrastructures du pays.

Heureusement, la résilience du réseau national permet de limiter l’impact de cette attaque en faisant transiter les paquets de données par des infrastructures n’ayant pas été impactées. De ce fait, une bonne partie du territoire est malgré tout épargnée par le vandalisme du réseau fibre.

Pour l’instant, les auteurs de cet acte de sabotage n’ont pas été identifiés, mais un graffiti “No J.O” à proximité du nœud de raccordement fibre de Toulouse aurait été retrouvé. Néanmoins, le parquet de la ville appelle à la prudence afin de ne pas tirer de conclusions hâtives.