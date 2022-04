Enquête Steam de mars 2022 : les processeurs 6 cœurs supplantent ceux à 4 cœurs

L’enquête sur le matériel et les logiciels Steam de mars 2022 révèle un changement : pour la première fois, les processeurs hexa-core sont les plus utilisés. Désormais, 34,22% des PC servant à jouer sur Steam embarquent un CPU à 6 cœurs. Historiquement, cette première place revenait aux processeurs 4 cœurs. Leur part a baissé à 33,74 %. La dernière fois que nous avons jeté un œil à l’enquête Steam remonte à juin 2021. À l’époque, les 4 cœurs représentaient encore 38,62 % du parc d’ordinateurs ; les 6 cœurs 29,87 %. Concernant les processeur 8 cœurs, ils grappillent quelques points chaque mois : ils sont passés de 13,63 % en juin 2021 à 17,72 % le mois dernier. La répartition AMD / Intel reste assez stable : les processeurs d’AMD équipent 30,66 % des machines, ceux d’Intel les 69,34 % restants.

Concernant les cartes graphiques, les solutions de NVIDIA restent largement plébiscitées et occupent les 13 premières places du tableau. La carte la plus populaire est toujours la GTX 1060. La GeForce RTX 2060 se positionne sur la troisième marche du podium. La première RTX 3000 est la RTX 3060 desktop, en cinquième place avec une popularité de 2,40 %.

16 Go de RAM reste la norme

Du côté de la RAM, plus de la moitié des systèmes (51,78 %) possèdent 16 Go. Un peu moins d’un PC sur quatre, 23,44 %, possède 8 Go de RAM. Enfin, 11,97 % des utilisateurs Steam ont un ordinateur avec 32 Go de RAM.

Par ailleurs, l’écrasante majorité des joueurs (67,24 %) s’adonnent à leur passe-temps en Full HD. Enfin, du côté de la réalité virtuelle, l’Oculus Quest 2 est le casque le plus utilisé et de loin : il l’est par 47,35 % des aficionados de VR, tandis que son dauphin, le Valve Index HMD, se trouve chez 15,09 % des joueurs VR.

