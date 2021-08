Enquête Steam juin 2021 : le pourcentage d’utilisateurs sous Linux atteint 1 %

Notre dernier coup d’œil à l’enquête Steam sur le matériel et les logiciels remonte à décembre 2020. Sept mois plus tard, les processeurs AMD ont continué de grapiller du terrain sur les solutions Intel, NVIDIA reste toujours aussi hégémonique en ce qui concerne les cartes graphiques, tandis que la proportion d’utilisateurs Linux échoue sur la barre symbolique de 1 %.

Dans l’enquête de novembre 2020, les processeurs AMD pesaient 26,91 %, les processeurs Intel 73,09 %. Les puces des rouges ont encore grapillé quelques points. La répartition était de 29,18 % et 70,82 % le mois dernier. Constatons la forte progression des processeurs à 6 et 8 cœurs au détriment des modèles 2 et 4 cœurs : ils ont tous deux pris plus de 4 points en 7 mois. En effet, la part des 6 cœurs est passée de 25,69 % à 29,87 % ; celle des 8 cœurs de 9,53 % à 13,63 %.

1 % pour Linux, en attendant le Steam Deck

Du côté des cartes graphiques, NVIDIA occupe le terrain. Trois joueurs sur quatre possèdent un GPU de la marque (75,41 %). Les solutions AMD se retrouvent chez 15,31 % des utilisateurs de Steam, celles d’Intel chez 9,09 %. La GTX 1060 reste la référence la plus populaire : elle est possédée par 8,90 % des sondés.

Par ailleurs, comme mentionné au premier paragraphe, le nombre d’adeptes de Linux a atteint 1 %. Ce graphique proposé par GamingonLinux retrace l’évolution de ce pourcentage depuis septembre 2018. Nous devrions voir ce chiffre progresser plus fortement à partir de décembre prochain lors de la commercialisation du Steam Deck, la console tournant sous la distribution Linux Arch.

La machine typique du joueur Steam reste sous Windows 10 64 bits (89,66 %), embarque 16 Go de RAM (45,53 %), un processeur 4 cœurs (38,54 %) et une carte graphique NVIDIA munie de 6 Go de VRAM. Enfin, l’écrasante majorité des utilisateurs jouent en Full HD (67,20 %).

Source : Steam