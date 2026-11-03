Envoyer des fichiers entre Android et iPhone pourrait enfin devenir plus simple

Partager des photos ou des vidéos entre Android et iPhone pourrait bientôt demander beaucoup moins de manipulations. Google développe un outil pour intégrer Quick Share directement aux applications, mais son arrivée dépendra aussi des développeurs.

Google développe un kit de développement (SDK) permettant aux applications Android et iOS d’intégrer directement la fonction de partage de fichiers Quick Share. Sa sortie est annoncée pour le premier semestre 2027, mais les développeurs devront ajouter eux-mêmes cette fonctionnalité à leurs applications.

Une annonce faite à l’Android Dev Summit

Google a présenté ce projet lors d’une session de l’Android Dev Summit 2026 intitulée « Enabling seamless cross-device interactions ». Aucune date précise n’a été donnée à l’exception de « premier semestre », une date qui peut courir jusqu’en juin 2027

Un SDK est un ensemble de code prêt à l’emploi que les développeurs intègrent à leurs applications. Celui-ci donne accès à Quick Share, la fonction de partage de fichiers à proximité intégrée à Android.

Un panneau directement dans l’application

Aujourd’hui, partager un fichier depuis une application oblige à ouvrir le menu de partage du système, puis Quick Share en plein écran. Avec le SDK, c’est l’application elle-même qui ouvre Quick Share sous la forme d’une fenêtre pop-up, avec un aperçu des fichiers à envoyer.

Les applications pour iPhone disposeront d’un SDK distinct, baptisé Quick Share iOS SDK. Selon nos confrères de chez Android Authority, la fonction Tap to Share, qui lance un transfert lorsqu’on rapproche deux téléphones, serait aussi de la partie, enfin.

Les arguments avancés par Google

Google met en avant les points suivants :

Chiffrement : les fichiers sont chiffrés de bout en bout entre les deux appareils et transitent par le réseau local.

: les fichiers sont chiffrés de bout en bout entre les deux appareils et transitent par le réseau local. Vitesse : le SDK configure automatiquement des points d’accès et utilise le Wi-Fi Direct, une liaison Wi-Fi directe entre téléphones, sur les appareils compatibles.

: le SDK configure automatiquement des points d’accès et utilise le Wi-Fi Direct, une liaison Wi-Fi directe entre téléphones, sur les appareils compatibles. Pas de compression : photos et vidéos conservent leur qualité d’origine.

: photos et vidéos conservent leur qualité d’origine. Usage hors ligne : le partage fonctionne sans connexion mobile.

: le partage fonctionne sans connexion mobile. Pas de serveurs : les développeurs n’ont pas besoin de déployer une infrastructure de serveurs coûteuse pour transférer les fichiers.

L’absence de compression est un point notable, car les applications de messagerie réduisent souvent la taille des photos et des vidéos avant l’envoi. Un transfert qui préserve le fichier original constitue une alternative à ces services.

Dans la continuité de l’ouverture vers l’iPhone

Quick Share est devenu compatible avec AirDrop, la technologie d’Apple, sur le Pixel 10 en novembre 2025. Depuis, d’autres modèles de Galaxy, OnePlus, Xiaomi, Oppo, Vivo et Honor se sont empressés de rendre leurs appareils compatibles. Cette méthode impose toutefois une étape sur l’iPhone : AirDrop doit être réglé sur « Tout le monde » pendant 10 minutes pour que le téléphone Android puisse le détecter.

En mai, Google avait aussi indiqué que Quick Share arriverait dans certaines applications, dont WhatsApp, sans calendrier. Le groupe n’a pas précisé si la version de WhatsApp reposerait sur ce SDK.

Les applications doivent l’intégrer

Les applications doivent choisir d’intégrer le SDK, et Google n’en a cité aucune. Même après sa sortie, une application de messagerie ou de fichiers ne proposera Quick Share en interne que si ses développeurs l’ajoutent. La voie AirDrop dépend du fabricant du téléphone, tandis que celle du SDK dépend de chaque développeur d’application.

Plusieurs questions restent ouvertes à ce stade :

Les versions minimales d’Android et d’iOS requises

La nécessité ou non des services Google Play côté Android

La possibilité, pour un téléphone utilisant le SDK, d’envoyer des fichiers vers un appareil qui dispose seulement de Quick Share intégré ou d’AirDrop

L’éventuelle facturation du SDK aux développeurs

Pour l’instant, il n’y a rien à activer. Pour partager un fichier d’un appareil Android vers un iPhone, il faut toujours passer par AirDrop sur un téléphone compatible, ou par l’option de code QR ajoutée par Google en mai, qui envoie les fichiers vers l’iPhone via le cloud.