Samsung et Google s’unissent pour rendre le partage de fichier sur Android universel

Le partage de fichiers en peer to peer (P2P) peut se révéler particulièrement utile. Malheureusement, il est souvent réservé à des types d’appareils similaires. Pour changer cela, Samsung et Google s’associent afin de fournir une solution permettant de partager ses fichiers à l’ensemble des smartphones Android.

Quick Share ©Samsung

Le début d’année s’annonce bien rempli pour Samsung avec la présentation prochaine du Galaxy S24, le prochain flagship de la marque. En revanche, cela n’empêche pas le géant coréen de travailler sur d’autres projets. À l’occasion du CES 2024, Samsung a dévoilé de nombreux produits inédits, à l’image de ses nouvelles TV anti-reflets les S95D.

Ce n’est pas tout : le constructeur vient d’annoncer son association avec Google afin de présenter une nouvelle fonctionnalité pour smartphone Android. Celle-ci concerne le partage de fichiers en P2P avec des appareils proches, à la manière de l’AirDrop d’Apple : le QuickShare.

Déjà existante entre téléphones Samsung, comme entre S23 et Galaxy Tab S9, les deux firmes souhaitent étendre le nombre d’appareils compatibles. Ainsi, QuickShare va également intégrer la fonctionnalité similaire Nearby Share de Google.

Nearby Share ©Google

Partager ses fichiers en P2P bientôt étendue à l’ensemble des appareils Android ?

Cela va permettre de partager des fichiers sur différents appareils Android. Il serait donc possible d’envoyer un texte ou une image de cette manière à un Pixel 8 depuis un Galaxy S24, par exemple.

En plus d’être particulièrement pratique, cette fusion des deux fonctionnalités va permettre de réduire le nombre d’applications superflues sur les smartphones. Il ne sera donc plus nécessaire de posséder à la fois QuickShare et NearbyShare, une excellente nouvelle pour les utilisateurs réfractaires aux applications bloatware.

“Nous avons intégré les expériences et créé la meilleure option de partage de contenu en peer to peer pour l’intégralité des appareils Android et sous l’écosystème Chromebook […] Avec un simple clic sur l’icône Quick Share, vous pourrez voir une liste de tous les appareils proches. Vous gardez le contrôle de la confidentialité et vous pouvez choisir dans les paramètres qui peut voir votre appareil et qui peut vous envoyer des fichiers […] Quick Share va être déployé sur les appareils ayant activé Nearby Share le mois prochain”

Si cette initiative de Google et de Samsung est extrêmement pratique, comme pour Airdrop, la possibilité de pouvoir recevoir des fichiers de n’importe qui de façon débridée peut poser problème. En effet, sans restreindre le partage de fichiers à ses contacts, recevoir du contenu inapproprié ou non souhaité est toujours une possibilité.

Quoi qu’il en soit, il est tout de même intéressant de voir deux constructeurs travailler main dans la main afin d’améliorer l’expérience de leurs utilisateurs. En espérant que cette initiative ne soit pas la porte ouverte à de nouvelles dérives et reste un simple outil de partage de fichiers en peer to peer.