Il commande quatre PC NVIDIA pour l’IA, Amazon annule tout et ferme son compte

Même le PDG d’Epic Games rencontre des difficultés pour acheter des GPU NVIDIA sur Amazon. Plusieurs commandes auraient été annulées sans explication claire, tandis qu’un autre client affirme avoir perdu son compte après quatre tentatives d’achat.

Faire tourner localement des modèles d’IA plus lourds devient plus difficile, en partie à cause des obstacles rencontrés auprès de revendeurs en ligne comme Amazon. Deux témoignages publiés sur X, dont celui de Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, indiqueraient des commandes annulées. Dans un des cas, le compte de l’acheteur a aussi été fermé.

Quatre commandes de DGX Spark annulées, puis un compte fermé

L’utilisateur @nicksaraev affirme avoir passé quatre commandes distinctes de DGX Spark le 31 octobre. Toutes ont été annulées. Selon lui, Amazon n’a pas laissé les commandes aboutir malgré ses tentatives, et il dit n’avoir jamais rencontré ce problème auparavant. Il évoque aussi une « vague procédure de vérification » que lui aurait imposée le site.

Il a publié un mail du revendeur indiquant qu’Amazon avait mené une vérification et que, après examen, l’entreprise avait décidé de fermer son compte. Une capture d’écran jointe à sa publication montre quatre commandes annulées successives pour le produit « NVIDIA DGX Spark », avec pour motif des transactions non traitées. Les caractéristiques du produit y figurent : 20 cœurs Arm (10 Cortex-X925 et 10 Cortex-A725), 128 Go de mémoire unifiée LPDDR5X, un SSD NVMe M.2 de 4 To et une architecture Blackwell.

Tim Sweeney signale des annulations similaires

Tim Sweeney décrit lui aussi des annulations après avoir commandé deux GPU NVIDIA. Son compte n’a pas été fermé, mais il n’a pas reçu les cartes pour autant. Il affirme qu’Amazon acceptait ses commandes classiques de tous les jours, puis se mettait à les annuler juste avant la livraison. Selon lui, cela s’est produit après sa commande des deux cartes graphiques.

Dans une réponse à la publication de Tim Sweeney, @nicksaraev exprime sa frustration et demande plus de transparence.

Une cause qui reste à établir

On ignore s’il s’agit d’un bug des systèmes d’Amazon ou d’un système conçu pour décourager les scalpers. Ce type de matériel est très demandé et disponible en quantités limitées. Amazon pourrait donc chercher à restreindre le nombre d’unités qu’un client peut acheter.

Avant de tirer des conclusions, Nick Saraev dit qu’il pourrait tenter de commander un seul DGX Spark. Si l’appareil lui est livré, il pourrait ensuite essayer de commander les trois autres très rapidement.