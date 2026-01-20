Fini les zones blanches ? L’iPhone 18 Pro pourrait régler ce problème définitivement

Alors que la communication par satellite sur smartphone se cantonne aujourd’hui aux messages de détresse, Apple s’apprêterait à changer radicalement la donne. Selon une nouvelle fuite, les futurs iPhone 18 Pro et Pro Max pourraient intégrer une connectivité « 5G par satellite » complète, permettant appels et internet même sans aucun réseau mobile classique. Une rupture technologique qui soulève toutefois des questions sur son coût.

Si la fonctionnalité d’appel d’urgence par satellite, lancée avec l’iPhone 14, a permis à Apple de proposer une solution de sécurité en zones blanches, la firme de Cupertino pourrait franchir une nouvelle étape technique avec sa prochaine génération de smartphones. Selon de récentes informations relayées par le blog yeux1122, les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, attendus pour la fin de l’année 2026, pourraient être les premiers appareils de la marque à supporter une véritable communication “5G par satellite”.

Des appels au-delà des simples urgences

Jusqu’à présent, la connectivité satellitaire des iPhone se limitait à la fonction “Appel d’urgence”. Celle-ci permet essentiellement l’envoi de messages textuels et de coordonnées GPS lorsque les réseaux cellulaires et Wi-Fi sont inaccessibles, le tout avec une bande passante restreinte et la nécessité de pointer manuellement l’appareil vers le ciel.

La nouvelle technologie évoquée pour la gamme 18 Pro viserait un usage bien plus large. Il ne s’agirait plus uniquement de sécurité, mais de connectivité quotidienne. Cette “5G via satellite” aurait pour ambition de lever les limitations de débit actuelles (de l’ordre du Kbps) pour permettre des transmissions de données plus rapides (Mbps, voire Gbps) ainsi que les appels vocaux.

L’expérience utilisateur s’en trouverait également fluidifiée. Contrairement au système actuel qui demande une manipulation active pour s’aligner sur un satellite, cette nouvelle itération pourrait fonctionner en continu et se connecter automatiquement au réseau satellitaire, sans intervention de l’utilisateur.

Une fonctionnalité payante à l’avenir

Cette montée en gamme technologique pourrait toutefois s’accompagner d’un changement de modèle économique. Alors qu’Apple n’a pas encore facturé le service SOS d’urgence à ses utilisateurs, bien que les conditions initiales mentionnaient une gratuité limitée à deux ans, la 5G par satellite semble liée aux infrastructures des opérateurs mobiles.

Cette fonctionnalité nécessiterait des accords spécifiques avec les fournisseurs de réseau, ce qui laisse supposer un déploiement initial potentiellement restreint aux États-Unis. La question de la tarification reste pour l’heure en suspens et dépendra probablement de la structure des partenariats qu’Apple établira avec les opérateurs locaux.