F1 2020 passe au DLSS et tourne en 4K 60 ips avec une RTX 2060 SUPER

Disponible depuis juillet dernier, le jeu de course de voiture F1 2020 vient d’être mis à jour afin d’embarquer une nouvelle arme : le DLSS. Grâce à la fonctionnalité de NVIDIA, F1 2020 reçoit un boost considérable de ses ips affichées, avec une carte graphique NVIDIA RTX.

D’après les résultats de test fournis par NVIDIA, l’implémentation du DLSS bénéficie à tous les GPU GeForce RTX et double presque leurs performances en 4K.

4k 60 ips avec une RTX 2060 Super et 4k 100 ips avec une RTX 2080 Ti

Encore une fois, le DLSS et les cœurs Tensors des GeForce RTX prouvent leur efficacité. Ne tournant auparavant qu’à 40 ips avec une RTX 2060 Super et 70 ips avec une RTX 2080 Ti, en 4K, le jeu passe maintenant respectivement à 60 et 100 ips. Notez également qu’il est maintenant possible de profiter du jeu sur un écran 144 Hz, en 1080p, à partir de la RTX 2060 Super.