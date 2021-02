Face à la sécheresse, TSMC expérimente l’importation d’eau

L’eau risque de devenir de plus en plus rare et précieuse dans les prochaines décennies ; certains parlent aujourd’hui du 21e siècle comme celui de l’or bleu. Voilà qui devrait apporter de l’eau à leur moulin : le fondeur taïwanais, leader mondial du secteur, est contraint d’importer le précieux liquide, indispensable au processus de fabrication.

L’île de Taïwan et ses habitants sont confrontés à une importante sécheresse. Actuellement, selon Reteurs, « les niveaux d’eau dans plusieurs réservoirs de régions centrales et méridionales de l’île sont inférieurs à 20 % ». En réaction, Wang Mei-hua, ministre de l’économie de Taïwan, a invité les industriels à réduire leur consommation d’eau d’environ 10 %. TSMC et UMC s’y attellent mais ont également décidé de se faire livrer 3 600 tonnes d’eau cette semaine.

Une consommation journalière de 175 000 tonnes

Bien sûr, cette livraison ne va pas endiguer le problème : les entreprises du Southern Taiwan Science Park engloutissent à elles seules environ 175 000 tonnes d’eau par jour selon le DigiTimes. Par conséquent, 3 600 tonnes ne représentent que 2 % de leur consommation quotidienne d’eau. Heureusement, les industriels parviennent à recycler une importante quantité de leurs eaux usées, environ 85 %, toujours d’après le DigiTimes. TSMC a indiqué à Reuters que cette commande d’eau était surtout un test dans le cas où la sécheresse perdurerait.

Source : TaïwanNews, Tom’s Hardware US