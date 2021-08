La RTX 3090 s’attaque à Horizon Zero Dawn en 8K/Extrême avec du path tracing via Reshade

Après The Witcher 3, Skyrim Special Edition, Grand Theft Auto V ou encore Red Dead Redemption 2, Digital Dreams a mis à l’épreuve sa RTX 3090 sur autre jeu en monde ouvert, Horizon Zero Dawn. La vidéo ci-dessous montre le jeu en 8K, avec tous les réglages au maximum et embelli par du path tracing via Reshade.

Dans ces conditions, même la configuration musclée utilisée, à base de Ryzen 9 3900X et de GeForce RTX 3090, semble sujette à quelques chutes de framerate bien visibles. Dommage qu’un compteur d’images par seconde ne soit pas présent. Rappelons que contrairement au ray tracing RTX, celui via Reshade est plus limité. Il ne prend en compte que les informations affichées à l’écran, qui plus est partiellement.

Unreal Engine 5 : excursion sous la pluie dans une forêt aux airs de Far Cry

Jouable sur PC depuis août 2020

Horizon Zero Dawn a abord été lancé sur PS4 en février 2017. Il a ensuite débarqué sur PC dans une Complete Edition il y a un an, en août 2020. Y jouer sur cette plateforme nécessite au moins un processeur Intel Core i5-2500K @ 3,3 GHz ou AMD FX 6300 @ 3,5 GHz ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 780 (3 Go) ou AMD Radeon R9 290 (4 Go) ; 8 Go de RAM. La configuration recommandée prescrit un processeur Intel Core i7-4770K @ 3,5 GHz ou Ryzen 5 1500X @ 3,5 GHz ; 16 Go de RAM ; une NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go).

Le titre est disponible sur Steam et sur l’Epic Games Store. Un nouvel opus baptisé Horizon Forbidden West arrivera sur PlayStation 5 et PlayStation 4 dans quelques mois.