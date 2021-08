Unreal Egine 5 : excursion sous la pluie dans une forêt aux airs de Far Cry

Décidément, les environnements forestiers inspirent les développeurs qui expérimentent l’Unreal Engine 5. Ainsi, au cours des mois précédents, nous avons eu l’occasion de nous aventurer dans une forêt tempérée puis une forêt tropicale plantées dans le moteur d’Epic Games. La chaîne Perfect Vision nous propose une nouvelle excursion, sous la pluie cette fois, mais sans pour autant nous mouiller les pieds.

Afin d’attirer les clics, l’auteur a titré sa vidéo Far Cry 6, en précisant plus loin qu’il ne s’agissait pas réellement du prochain jeu d’Ubisot mais d’une démo. Malheureusement, l’individu ne précise pas la configuration utilisée et ne fournit pas de détails sur sa création. On suppose qu’il a eu recours à la technologie Lumen pour gérer les effets lumineux.

Outre les deux vidéos susmentionnées, nous avons pu voir l’Unreal Engine 5 à l’œuvre à plusieurs reprises ces dernières semaines. Tout récemment, grâce à la démo technique officielle Alpha Point du studio The Coalition. Concernant les créations indépendantes, l’une recréant la Cité impériale de The Elders Scrolls IV : Oblivion et une autre montrant une zone de Skyrim nous avaient paru dignes d’intérêt. Ci-dessous, nous avons ajouté quelques vidéos supplémentaires n’ayant pas fait l’objet d’une actu mais qui peuvent valoir le coup d’œil. La première a pour thème les cartes Dust 2 et Inferno de Counter Strike. Les deux autres s’inspirent des environnements du jeu The Last of Us 2.

