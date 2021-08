Skyrim métamorphosé par plus de 500 mods et du path tracing via Reshade

Il y a environ un mois, nous partagions une vidéo de Skyrim SE transformé par 25 mods publiée sur la chaîne Hodilton. Le PC faisant tourner le jeu ainsi embarquait notamment une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090. Cette démonstration semble avoir donné des idées à Digital Dreams, lui aussi propriétaire d’un tel GPU, mais qui a décidé de pousser le curseur plusieurs crans au-dessus : non pas avec 25 mods, mais plus de 500.

Comme à son habitude, Digital Dreams a également appliqué du path tracing via Reshade. Malheureusement, la liste de tous les mods utilisés ne semble plus disponible. Pour mémoire, Skyrim est paru en 2011 sur PC Windows, PlayStation 3 et Xbox 360. Bethesda a déployé The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One en octobre 2016.

Une zone de Skyrim refaçonnée dans l’Unreal Engine 5

RTX 3090 et Ryzen 9 3900X

La chaîne YouTube de Digital Dreams regorge de vidéos de ce genre. Précédemment, nous avons relayé celles de Horizon Zero Dawn, de Grand Theft Auto V ou encore de Red Dead Redemption 2.

Outre la carte graphique de NVIDIA, la machine utilisée pour enregistrer ces séquences embarque un processeur Ryzen 9 3900X (12 cœurs / 24 threads) ; 32 Go de DDR4-3200 Corsair Vengeance. Ces composants prennent place sur une carte mère Asus Prime X470-Pro.