Freelances IT et entreprises : décryptage des enjeux

Près de la moitié des indépendants travaillent dans le monde de l’informatique et des nouvelles technologies. Des profils auxquels les entreprises font de plus en plus souvent appel.

Selon les données du site Lemondeinformatique.fr, plus de 46 % des travailleurs indépendants en France exerçaient leur activité dans l’univers de l’IT et de la Tech en 2023. Dans un secteur très concurrentiel, le freelancing offre des avantages indéniables aux entreprises à la recherche de flexibilité et d’expertise.

Un contexte favorable au recrutement de freelances en informatique

D’après les statistiques publiées sur le site independant.io, la France devrait compter 1 540 000 travailleurs indépendants d’ici à 2030. On constate l’ampleur du phénomène via la plateforme Freelance-Informatique. Œuvrant à la mise en relation entre des sociétés clientes et des consultants indépendants, elle comptabilise plus de 156 000 freelances IT répartis sur l’ensemble du territoire hexagonal.

Pour les entreprises, c’est une opportunité unique :

Accéder rapidement à des profils pointus, souvent difficiles à recruter en interne

Collaborer sur des projets nécessitant des compétences spécifiques et limitées dans le temps

Des entreprises en quête de la perle rare

D’après une étude du cabinet Robert Walters, près de 80 % des entreprises françaises éprouvent des difficultés à pourvoir des postes dans l’IT. Certains secteurs clés sont particulièrement touchés :

Cybersécurité

Développement web

Cloud computing

Aux facteurs strictement techniques, s’ajoutent des évolutions sociétales importantes accélérées par la pandémie de COVID-19. On observe notamment la volonté de parvenir à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et familiale. Cela passe, entre autres, par la flexibilité des horaires, le travail en remote et le sens donné aux missions effectuées : autant d’éléments auxquels l’exercice d’une activité en freelance satisfait.

Quelques chiffres éloquents

Selon la dernière publication d’Eurostat ayant trait au freelancing, le nombre de travailleurs indépendants a bondi de 92 % depuis 2009. Estimés à 1 028 000 en 2020, ils constituent un vivier intéressant pour les entreprises en quête de talents, particulièrement dans les secteurs en tension. Prenons l’exemple de la cybersécurité.

D’après un rapport de 2024 publié par Fortinet et intitulé “Global Security Skills Gap Report”, 72 % des entreprises avouent rencontrer des difficultés pour recruter des personnes compétentes en la matière. Dans ce contexte, le recours à des freelances IT permet de répondre à un besoin stratégique réel.

Typologie des freelances en informatique et de leurs recruteurs

Une étude réalisée par Malt-BCG à propos du freelancing en Europe, en 2022, nous apprend que 69 % des entreprises qui recrutent des freelances sont des TPE, et particulièrement des startups. Pour les petites structures, embaucher un salarié à temps plein s’avère plus difficile sur le plan économique et administratif. Face à un monde du travail confronté aux transformations digitales, les profils IT sont particulièrement prisés par les sociétés.

Parmi les compétences les plus recherchées :

Développeur web

Architecte cloud

Data scientist

Expert en cybersécurité

Faire appel à des freelances IT : les atouts et les limites

Pour les entreprises, le recrutement de freelances IT présente des bénéfices et des inconvénients à connaître.

Les avantages factuels

Le recrutement de freelances IT présente plusieurs bénéfices majeurs :

Réduction des coûts : pas de charges liées à l’embauche classique

: pas de charges liées à l’embauche classique Flexibilité : idéal pour des missions courtes et spécifiques

: idéal pour des missions courtes et spécifiques Expertise pointue : les freelances interviennent souvent sur des problématiques précises

Selon l’étude Eurostat de 2020, 84 % des freelances en France disposent d’un diplôme équivalent à bac+3. Une forte motivation, alliée à un regard neuf sur la conduite d’un projet, comptent également au nombre des éléments positifs.

Quid des risques et comment les anticiper ?

Faire appel à un freelance implique toutefois quelques précautions :

Moins de contrôle sur sa prestation

sur sa prestation Inadapté pour des missions longues nécessitant une vision à long terme

Pour éviter les déconvenues, voici quelques bonnes pratiques :

Déterminer précisément vos besoins Définir un budget clair pour la mission Comparer plusieurs profils Évaluer les compétences et la compatibilité du freelance avec l’équipe

Employé à bon escient, le recours aux freelances IT est gage de flexibilité et d’efficacité. L’option permet de répondre à une mission ponctuelle pour laquelle les compétences en interne font défaut.