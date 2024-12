Apple pourrait lancer des lunettes à réalité augmentée moins chères que le Vision Pro

Apple prévoit de lancer ses lunettes de réalité augmentée (AR) dans un délai de 3 à 5 ans, selon les analyses récentes. L’entreprise adopte une approche prudente pour perfectionner la technologie et garantir une intégration fluide dans la vie quotidienne des utilisateurs.

Apple pourrait viser le grand public

Après le lancement du casque Vision Pro, dont le succès n’est pas vraiment celui escompté, commercialisé comme un “ordinateur spatial”, Apple cherche à diversifier son offre avec des produits plus accessibles. Malgré ses capacités avancées, le Vision Pro présente des limites, notamment son prix élevé et son format encombrant, qui le destinent à un public restreint.

Selon Mark Gurman, analyste réputé, Apple travaille activement sur des lunettes à réalité augmentée intelligentes au design plus compact et discret. Cependant, ces lunettes ne verront pas le jour dans un futur proche. L’entreprise souhaite éviter un lancement précipité, contrairement à certains concurrents, et privilégie une approche où la technologie, le design et l’expérience utilisateur sont parfaitement aboutis.

Un positionnement stratégique face à la concurrence

Les lunettes AR de Meta, actuellement sur le marché, offrent des fonctionnalités prometteuses mais demeurent limitées en matière de contrôle et d’interaction. Apple, fidèle à sa stratégie, préfère arriver plus tard avec un produit plus complet et optimisé. Ce choix rappelle le développement d’Apple Intelligence, lancé après d’autres solutions concurrentes mais avec une intégration logicielle aboutie.

Les lunettes AR d’Apple devraient offrir une expérience utilisateur similaire au Vision Pro, tout en se distinguant par des fonctionnalités adaptées à un usage quotidien. Pour cela, le constructeur devra miniaturiser certains composants essentiels, une contrainte technique propre à ce format réduit.

Un design orienté vers l’intégration dans la vie quotidienne

Apple aspire à faire des lunettes AR un produit d’usage courant, à l’image de l’iPhone ou de l’Apple Watch. Contrairement au Vision Pro, les lunettes seraient conçues pour être portées au quotidien grâce à un design plus léger et esthétique, rappelant le positionnement du marché des accessoires connectés. Le Vision Pro étant assez lourd et pas très pratique au quotidien.

Le projet semble encore en phase de recherche et développement, Apple visant un équilibre entre performance, coût abordable et intégration technologique. À ce stade, aucune date de lancement officielle n’a été annoncée, mais l’horizon évoqué de 3 à 5 ans témoigne de la volonté de l’entreprise d’aboutir à un produit finalisé et en adéquation avec les attentes du marché.