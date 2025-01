Apple affirme ne pas détourner les données de Siri à des fins commerciales

Apple a fermement nié les accusations portées contre elle dans le cadre d’un procès affirmant que les données collectées par Siri auraient été utilisées à des fins publicitaires ou partagées avec des agences tierces. Selon le fabricant, Siri n’a jamais été conçu pour exploiter les données des utilisateurs de cette manière, et toutes les allégations ont été qualifiées de sans fondement.

Les accusations : collecte et usage des données Siri pour la publicité

Le procès, initialement intenté en 2019, prétendait que des enregistrements accidentels de Siri avaient capturé des conversations privées et conduit à des publicités ciblées, notamment pour des produits comme des chaussures Air Jordan ou des restaurants Olive Garden. Les plaignants ont affirmé qu’ils n’auraient pas acheté d’iPhone s’ils avaient su que de tels enregistrements étaient possibles.

Les allégations ont été réfutées par Apple, qui a déclaré que Siri utilise des données de manière anonyme et randomisée, et qu’aucune information n’a jamais été vendue ou utilisée pour constituer des profils marketing. Apple a précisé que Siri collecte des données uniquement pour améliorer son fonctionnement, une fonctionnalité qui est désactivée par défaut et nécessite l’approbation explicite de l’utilisateur.

Apple clarifie sa position sur la confidentialité de Siri

Dans une déclaration officielle, Apple a réitéré son engagement envers la protection de la vie privée des utilisateurs :

« Siri a été conçu dès le départ pour protéger la vie privée des utilisateurs. Les données de Siri n’ont jamais été utilisées pour construire des profils marketing, et elles n’ont jamais été vendues à qui que ce soit. Nous avons réglé cette affaire pour éviter des litiges supplémentaires, afin de pouvoir avancer au-delà des préoccupations concernant la classification par des tiers, que nous avions déjà abordées en 2019. Nous utilisons les données de Siri pour améliorer Siri, et nous développons constamment des technologies pour rendre Siri encore plus respectueux de la vie privée. »

Un règlement de 95 millions de dollars sans reconnaissance de faute

Bien qu’Apple nie catégoriquement toute faute ou responsabilité, la société a accepté de régler le litige pour un montant de 95 millions de dollars afin de mettre fin à l’affaire. Le règlement a reçu une approbation préliminaire de la cour, permettant aux utilisateurs d’un appareil équipé de Siri aux États-Unis entre le 17 septembre 2014 et le 31 décembre 2024 de prétendre à une compensation pouvant atteindre 20 dollars.

Apple a expliqué que cette décision vise à éviter les coûts et les complications d’un litige prolongé, tout en maintenant sa position selon laquelle les accusations sont infondées.

Contexte du procès et réaction d’Apple

Les accusations initiales portaient sur l’absence de clauses claires concernant l’utilisation des enregistrements Siri par des humains à des fins d’évaluation. Apple avait déjà pris des mesures correctives en 2019, notamment en améliorant la transparence et en renforçant les paramètres de confidentialité. Cependant, les plaignants ont maintenu que Siri enregistrait régulièrement des conversations sans consentement, relançant le procès avec des accusations renouvelées.

Le règlement, bien qu’il mette fin à l’affaire, ne devrait pas modifier la politique actuelle d’Apple en matière de confidentialité, qui reste un pilier central de sa stratégie. Siri, selon Apple, continue d’être conçu pour fonctionner avec le maximum de respect pour la vie privée des utilisateurs.