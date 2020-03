Vidéo : Gabe Newell s’exprime à propos de Half-Life 3

Bien qu’il soit admiré par beaucoup, Gabe Newell, PDG de Valve et l’une des personnalités les plus influentes de la High Tech, s’exprime rarement. Alors forcément, quand il accorde une interview de quasiment trente minutes à IGN, on prête l’oreille à ce qu’il a à dire. Surtout lorsqu’il aborde la question de la franchise Half-Life à quelques jours de la sortie de Half-Life Alyx, le nouvel opus qui mettra fin à presque treize années de disette.

Interrogé à propos de Half-Life 3, Gabe Newell répond « Cela fait partie d’une progression, n’est-ce pas ? Je veux dire que pour nous […] les jeux Half-Life sont censés résoudre des problèmes intéressants et, vous savez, Alyx représente un condensé de problèmes et de solutions intéressantes que nous pouvons utiliser. Toute cette attente c’est parce que, vous savez… peut-être que nous sommes stupides. Mais il ne semblait pas y avoir d’évidence… Nous ne nous contentons pas sortir des titres Half-Life pour nous aider à réaliser notre chiffre d’affaires trimestriel. Nous évitons délibérément d’aborder les choses ainsi ».

Beaucoup d’espoirs placés en Half-Life Alyx

L’individu dresse un bilan sans concession : « Nous pouvons avoir raison et nous pouvons avoir tort, nous faisons des erreurs. Vous savez, nous avons fait les Steam Machines, nous avons fait Artifact qui a été une énorme déception… nous avons tout gâché et c’est donc pour nous un moment très fort. Parce que c’est le mieux qu’on puisse faire. Et nous voulons savoir si nous sommes sur la bonne voie. Nous voulons que les gens reviennent et disent : « Oh mon Dieu, la magie est toujours là. Ces gars de Valve peuvent proposer ce genre d’expérience et construire quelque chose qui nous émerveille ». En tant que designers, cela nous fait vibrer ».

Bref, on comprend que pour Gabe Newell, Half-Life 3, c’est finalement Half-Life Alyx. Par ailleurs, cette interview est aussi l’occasion de découvrir qu’en dehors des jeux vidéo, l’homme se passionne pour l’intelligence artificielle.