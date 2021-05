Galax liste des RTX 3080 et RTX 3070 LHR, bridées à 25 MH/s et 43 MH/s respectivement

Fin avril, une fuite évoquait le lancement par NVIDIA d’une série de RTX 3000 LHR (Lite Hash Rate, ou plutôt Lower Hash Rate) en mai : des références équipées d’une variante de GPU intégrant un limiteur pour le minage de cryptomonnaies. Galax a listé les deux premières représentantes, des GeForce RTX 3080 et RTX 3070 Black General.

Tant extérieurement qu’au niveau du carton d’emballage, ces cartes ne se distinguent pas des RTX actuelles. En revanche, la fiche technique précise qu’elles embarquent des GPU estampillés LHR. C’est un GPU GA102-202(LHR) dans le cas de la RTX 3080 et un GPU GA104-302(LHR) dans celui de la RTX 3070. En outre, plus loin, on découvre une mention explicite : « This GeForce RTX 3070 / RTX 3080 card has the feature of limiting mining performance (lower hash rate), and the Ethereum computing power is about 25 MH/s / 43 MH/s ». Selon les données renseignées dans notre tableau du taux de hachage moyen par GPU, la RTX 3080 atteint 93,9 MH/s et la RTX 3070 61,3 MH/s. Restera maintenant à vérifier si les valeurs évoquées par Galax se retrouvent en pratique ; et observer la pérennité de ce mécanisme après le fiasco de celui la RTX 3060…

Toutes les RTX 3000 sauf la RTX 3090

Ce rafraîchissement de gamme impliquerait les GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 et GeForce RTX 3060. Peu attractive pour les mineurs, la GeForce RTX 3090 ne serait pas concernée.

Enfin, selon de précédentes informations NVIDIA, expédierait des GPU à partir de la mi-mai. Par conséquent, ces modèles arriveraient chez les détaillants d’ici juin.

