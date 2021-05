Les GeForce RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti seraient annoncées fin mai et lancées début juin

Nous avons eu plusieurs indices attestant de l’existence de la RTX 3080 Ti au cours des semaines précédentes, dont une photographie d’une cargaison de cartes. Le site VideoCardz livre de nouvelles informations au sujet de cette référence, dont le lancement serait reporté de quelques jours, et évoque également la RTX 3070 Ti.

Initialement, une date de présentation le 18 mai était avancée pour la RTX 3080 Ti ; NVIDIA aurait repoussé l’annonce officielle au 31 mai. De plus, l’entreprise présenterait la RTX 3080 Ti et la RTX 3070 Ti au même moment. En revanche, les levées d’embargo concernant les tests diffèreraient : le 2 juin pour la RTX 3080 Ti et le 9 juin pour la RTX 3070 Ti. Étant donné que pour les autres RTX 3000 Ampere, le jour de levée d’embargo et de lancement coïncidaient, nous pouvons estimer que ce sera toujours le cas pour les deux arrivantes.

La RTX 3080 Ti déjà prise en flagrant délit de minage d’ETH

Spécifications des GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti

Au niveau des spécifications, la GeForce RTX 3080 Ti embarquerait un GPU GA102-225 avec 10 240 cœurs CUDA et 320 cœurs Tensor. Elle hériterait de 12 Go de mémoire GDDR6X toujours à 19 Gbit/s comme la RTX 3080. Cependant, grâce à une largeur de bus de 384 bits, la bande passante passerait à 912 Go/s.

La RTX 3070 Ti s’appuierait quant à elle sur un GPU GA104-400. Elle possèderait 6144 cœurs CUDA et 192 cœurs Tensor. Niveau mémoire, elle bénéficierait de 8 Go de mémoire GDDR6X tandis que la RTX 3070 se contente de mémoire GDDR6.

Le tableau suivant rassemble les spécifications probables :

Référence RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 RTX 3070 Ti RTX 3070 GPU GA102-300 GA102-225 GA102-200 GA104-400 GA104-300 SM 82 80 68 48 46 Cœurs CUDA 10496 10240 8704 6144 5888 Cœurs RT 82 80 68 48 46 Cœurs Tensor 328 320 272 192 184 ROPs 112 112 96 96 96 Fréquence de base 1395 MHz 1365 MHz 1440 MHz À déterminer 1500 MHz Fréquence boost 1695 MHz 1665 MHz 1710 MHz À déterminer 1725 MHz Mémoire 24 Go G6X 12 Go G6X 10 Go G6X 8 Go G6X 8 Go G6 Bus 384-bit 384-bit 320-bit 256-bit 256-bit Vitesse mémoire 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s 14 Gbit/s Bande passante mémoire 936 Go/s 912 Go/s 760 Go/s 608 Go/s 448 Go/s TDP 350W 320W 320W À déterminer 220W MSRP 1549 euros À déterminer 719 euros À déterminer 519 euros Date de commercialisation 24 septembre 2020 2 juin 2021 ? 17 septembre 2020 9 juin 2021 ? 29 octobre 2020

Gamme RTX 3000 LHR

Par ailleurs, VideoCardz rapporte que NVIDIA expédie actuellement des RTX LHR (Lite Hash Rate) à ses partenaires. Pour rappel, il est question d’une nouvelle série de RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 et RTX 3060 Ti intégrant un limiteur de minage de cryptomonnaies. La société se donnerait deux mois pour rafraîchir l’ensemble de la gamme.

Au départ, il semblait que la stratégie de NVIDIA consistait à ne pas faciliter la distinction entre les types de RTX afin de maintenir le flou et ainsi éviter aux mineurs de faire le tri ; finalement, le plan serait l’exact opposé. En effet, selon Igor Wallossek, les GPU bridés et non bridés seront bien différenciés pour les consommateurs. Une clarté forcément bienvenue puisqu’après tout, un joueur peut aussi décider de miner occasionnellement et préférer acquérir en conséquence un modèle de carte non bridé.

Des tarifs pour la RTX 3080 Ti

Comme mentionné ci-dessus, la RTX 3080 Ti n’est pas encore officiellement annoncée et aura même un peu de retard. Néanmoins, elle apparait déjà chez certains détaillants, parfois avec des tarifs.

Le polonais X-Kom a notamment listé le modèle MSI RTX 3080 Ti Ventus 3X, sans donner de prix. En Australie et en Nouvelle-Zélande des modèles signés MSI et Gigabyte ont émergé, à des tarifs compris entre 1338 et 2257 dollars. Bon, comme tout listing préliminaire, cela n’augure en rien du prix de vente recommandé. Pour mémoire, ils sont – accrochez-vous – de 719 euros pour la RTX 3080, 1549 euros pour la RTX 3090.

Sources : VideoCardz 1, 2, 3