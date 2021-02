Minage d’Ethereum : la GTX 1060 atteint son seuil de rentabilité en 96 jours

En raison de la flambée de leur prix, les RTX 3080 et RX 5700 mettent un peu plus de temps à atteindre le leur.

Ce n’est pas un secret, la hausse du marché des cryptomonnaies, avec l’envolé du cours de cryptos comme le Bitcoin ou l’Ethereum, contribue et explique en partie la pénurie qui touche actuellement le marché des cartes graphiques ; même les PC portables sont mis à contribution ! En début d’année, nous avions ainsi découvert que des cartes comme les RTX 3080 ou RX 5700 par exemple pouvaient être rentabilisées en moins de trois mois. Néanmoins, ces projections s’appuyaient sur les tarifs officiels ; si l’on prend les tarifs actuellement pratiqués sur Ebay, c’est la GTX 1060 qui atteint son seuil de rentabilité le plus rapidement.

Le site Tom’s Hardware US propose un dossier complet sur les performances en minage d’Ethereum de plusieurs dizaines de GPU. Comme indiqué plus haut, nos confrères se sont basés sur les prix de vente des cartes sur Ebay, seul moyen de les obtenir. En matière de temps pour atteindre le seuil de rentabilité, la GTX 1060 partage le podium avec les Radeon RX 590 et Radeon RX Vega 56. Une carte comme la GeForce RTX 3080 a un seuil de rentabilité de 147 jours environ ; la RX 5700, de 115 jours. Cependant, ces références génèrent un peu plus d’argent chaque jour et peuvent donc s’avérer plus rentables sur le long terme.

GeForce RTX 3090 et Radeon RX 6900 XT en queue de peloton

Le tableau ci-dessous donne un aperçu général de la situation en fonction des GPU.

Précisions

Bien sûr, toutes ces données peuvent très vite changer en fonction des prix des cryptomonnaies. Le coût de l’électricité pris en compte est ici de 0,10 dollars par kWh, soit 0,082 euros. En France, le tarif réglementé du kWh est plus élevé. Il est de 0,1582 euros en forfait de base pour une puissance inférieure ou égale à 6 kVA et de 0,1630 euros au-delà. N’hésitez pas à faire un tour sur la source si vous souhaitez plus de détails.