Gears Tactics se dévoile via une vidéo de 25 minutes

Un Gears of War à la sauce XCOM ou XCOM à la sauce Gears of War ?

Le 28 avril prochain débarquera Gears Tactics. Développé par The Coalition et publié par Xbox Game Studios, il s’agit d’un jeu issu de la licence Gears of War mais qui si joue comme un XCOM ! Les joueurs gèrent ainsi une escouade de quelques soldats et les combats se déroulent au tour par tour. Si ce curieux mélange vous intrigue, la vidéo ci-dessous vous donne un petit aperçu de ce à quoi s’attendre.

Ceux qui sont habitués à ce genre de titres ont dû constater une différence de taille. D’ordinaire, chaque personnage dispose de deux points d’action par tour. Ici, le nombre est porté à trois. Ce choix devrait permettre de dynamiser les affrontements. Les fans de Gears of War seront quant à eux ravis de retrouver leurs vieux amis locustes et les exécutions typiques de la série.

Les configurations PC

Pour ce qui touche à l’histoire, vous incarnerez un certain Gabe Diaz. Il sera bien entendu possible de personnaliser les membres de son escouade. En outre, ce Gears Tactics sera vierge de toutes micro-transactions.

Maintenant, reste à savoir si votre machine sera en mesure de faire tourner le titre. Bonne nouvelle, un PC gaming de moyenne gamme suffira amplement. Les différentes configurations préconisées sont à retrouver ci-dessous.

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i3-6100 ou AMD FX 6000

Carte graphique : AMD Radeon R7 260X ou NVIDIA Geforce GTX 750 Ti avec 2 Go de VRAM

Mémoire vive : 8 Go

Espace libre sur le disque-dur : 45 Go

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 3

Carte graphique : AMD Radeon RX 570 ou NVIDIA Geforce GTX 970 avec 4 Go de VRAM

Mémoire vive : 8 Go

Espace libre sur le disque-dur : 45 Go

Configuration idéale

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i7-8700 ou Amd Ryzen 7

Carte graphique : AMD Radeon VII ou NVIDIA Geforce RTX 2080 8 Go de VRAM

Mémoire vive : 16 Go

Espace libre sur le disque-dur : 45 Go