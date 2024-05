Ghost of Tsushima mélange FSR3 et DLSS, ne jetez pas encore votre vieille GeForce !

Ghost of Tsushima Director’s Cut est disponible sur PC et, malgré les controverses qui l’accompagnent, le jeu fait un beau cadeau aux joueurs. Le titre sur ordinateur permet d’activer la technologie d’upscaling DLSS de NVIDIA et de génération de frame FSR 3 d’AMD simultanément.

©Sony

Après quelques déboires, Ghost of Tsushima vient d’atterrir sur PC. Si l’ancienne exclusivité PS5 a fait “scandale” en forçant les joueurs à créer un compte PSN pour jouer au multijoueur, le jeu d’action-aventure a quelques surprises en réserve pour les joueurs.

Il ne s’agit pas de nouveau contenu mais plutôt d’un détail technique pouvant faire toute la différence pour les configurations les plus raisonnables. Pourtant, le titre n’est pas extrêmement gourmand (hormis les 16 Go de RAM). Les configurations PC de Ghost of Tshushima, ne demandant qu’une GeForce RTX 2060 ou une Radeon RX 5600 XT pour jouer en 1080p et 60 fps.

Ainsi, pas besoin d’un PC gamer dernier cri pour profiter du jeu dans de bonnes conditions. Cependant, Sony et les développeurs de Nixxes ont fait des efforts supplémentaires pour s’assurer que l’expérience de jeu soit la plus agréable possible.

Sur Ghost of Tsushima (PC), il est donc possible d’activer la génération de frame du FSR 3 d’AMD et l’upscaling du DLSS 2 de NVIDIA simultanément. Cette fonctionnalité annoncée en même temps que le FSR 3.1 est une véritable surprise qui devrait ravir un bon nombre de joueurs.

YOOOO!!!



Ghost of Tsushima lets you use FSR3 Frame Generation in conjunction with DLSS Without Mods!!!!



170+FPS in 4K Maxed out?!?!?! @NixxesSoftware you crazy for this one!!!#GhostofTsushima #PC #PS5 pic.twitter.com/wxp8BO5d6o — Bloo (@BlooHook) May 16, 2024

Combiner le DLSS et le FSR 3, l’avenir des GeForce ?

Cette combinaison des technologies de NVIDIA et AMD est particulièrement intéressante pour les joueurs ne possédant pas de RTX Série 40. La génération de trame du DLSS 3 n’est, en effet, disponible que sur ces cartes, ce qui restreint le nombre d’utilisateurs pouvant en profiter.

En revanche, le FSR 3, lui, est open-source et n’impose donc pas de restriction matérielle. De ce fait, une configuration “inférieure” peut potentiellement offrir une expérience plus fluide que celle proposée par un PC équipé d’une RTX 4090 par exemple.

Selon des tests récents, une RTX 3090 avec le DLSS et le FSR 3 activés permettrait un affichage 4K et 170 fps, c’est en effet mieux que les 4K 80 fps natifs de la 4090. Néanmoins, ces cartes peuvent également profiter de la combinaison d’upscaling de NVIDIA et de frame génération d’AMD.

Hormis le comparatif entre ces deux cartes graphiques NVIDIA, ce genre de possibilité est plus que bienvenue pour les joueurs. Si elle était incluse dans plus de titres, elle permettrait aux utilisateurs ne disposant pas d’un PC haut de gamme de jouer aux jeux les plus récents dans les meilleures conditions. Cela aurait pour effet de rendre un titre inédit bien plus accessible et donc attractif.

©Sony

Configuration Affichage Processeur Carte Graphique Mémoire (RAM) Stockage Très Basse 720p – 30 FPS Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1200 NVIDIA GTX 960 4GB / AMD Radeon RX 5500 XT 8 Go 75 Go Moyenne 1080p – 60 FPS Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600 NVIDIA GTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 16 Go 75 Go (SSD) Haute 1440p – 60 FPS / 4K – 30 FPS Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600 NVIDIA RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 16 Go 75 Go (SSD) Très Haute 4K – 60 FPS Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600 NVIDIA RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT 16 Go 75 Go (SSD)