Ghost of Tsushima va dégainer ses sabres dans quelques jours sur PC

Ghost of Tsushima, la dernière pépite de Sucker Punch Productions pour PS4/PS5, ne sera bientôt plus une exclusivité. Le jeu, qui s’inspire du Japon féodal, va suivre les traces de God of War 2016 et de Marvel’s Spider-Man en étant porté sur PC très prochainement.

©Sony

Il semblerait que l’époque des exclusivités consoles touche à sa fin. Si les studios n’ont pas encore abandonné ce principe, ils sont de plus en plus intéressés par l’idée de proposer leurs jeux first-party sur des plateformes concurrentes.

C’est le cas de Microsoft, qui va permettre aux joueurs de PlayStation 5 de jouer à Grounded ou Sea of Thieves. Évidemment Sony n’est pas en reste, l’entreprise devant bientôt sortir Horizon Forbidden West sur PC.

Ce changement de stratégie des entreprises est en cours, et Sony souhaite d’ailleurs être plus agressif. En plus de porter ses jeux plus rapidement sur ordinateur, l’entreprise souhaite aussi rendre son casque PS VR2 compatible avec les PC.

Avant cela, l’entreprise japonaise va également réaliser un portage du jeu d’action-aventure à succès, Ghost of Tsushima. Le titre développé par Sucker Punch Productions arrivera en version Director’s Cut sur ordinateur le 16 mai 2024.

Quoi de neuf dans cette version PC de Ghost of Tsushima ?

Ce portage de Ghost of Tsushima est réalisé par Nixxes Softwares, à qui l’on doit les versions PC d’Horizon Forbidden West et de Marvel’s Spider-Man. Cette version inclut le jeu de base, le DLC “L’Île d’Iki” ainsi que le mode multijoueur. Heureusement, la version PC devrait également bénéficier de fonctionnalités exclusives.

En plus de pouvoir jouer avec un clavier et une souris et de déverrouiller le framerate, le jeu bénéficiera de technologies d’amélioration des performances. À sa sortie, Ghost of Tsushima sera compatible avec le DLSS 3 de NVIDIA, le FSR3 d’AMD, ainsi que le XeSS d’Intel. Le jeu sera également optimisé pour les résolutions 21:9 et 32:9, en plus d’être compatible avec des configurations 48:9 à trois écrans.

©Sony

Sony affirme également qu’un mode DLAA sera de la partie. De plus, le FSR 3 pourra être utilisé comme solution anti-aliasing. Enfin, le jeu sera compatible avec le Steam Input ainsi que la manette de la PS5, la DualSense.

Malheureusement, les configurations requises n’ont pas encore été dévoilées. Cependant, Ghost of Tsushima est un jeu PS4 porté sur PS5. Il est donc probable que celui-ci ne soit pas trop exigeant à sa sortie. Le jeu devrait être vendu 59,99 euros sur Steam et l’Epic Games Store.

Étonnamment, cette annonce du portage de Ghost of Tsushima coïncide avec la sortie d’une autre exclusivité. Elle aussi s’inspire d’ailleurs du Japon féodal : Rise of the Ronin. Il est intéressant de voir Sony céder une exclusivité quelques jours avant la sortie d’un autre jeu aux thèmes similaires.