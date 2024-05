Ghost of Tsushima mis à jour est plus stable, le DLSS et le FSR se perfectionnent sur PC

Le portage de Ghost of Tsushima semble être entre de bonnes mains. Nixxes, le studio derrière la version PC du titre, vient de mettre à jour le jeu afin de gommer des problèmes techniques rencontrés par le DLSS 3 et le FSR 3 mais aussi d’améliorer la stabilité globale du jeu.

©Sony

Ghost of Tsushima vient tout juste de sortir sur PC en version Director’s Cut. Cette itération du jeu vidéo du studio Sucker Punch est un portage de la mouture PlayStation 4 et est développé par Nixxes.

Ces derniers ont apparemment fait un travail très acceptable, les configurations PC de Ghost of Tsushima étant relativement abordables. Il n’est donc pas nécessaire de posséder un PC gamer haut de gamme pour profiter du jeu en bonne qualité (bien que cela aide).

De plus, Nixxes a eu la bonne idée d’implémenter une fonctionnalité parfaite pour les joueurs ne possédant pas une RTX Série 40 flambant neuve : la possibilité d’utiliser le FSR 3 et le DLSS simultanément. Cela permet aux configurations plus “modestes” de bénéficier de l’upscaling de NVIDIA et de la génération de frames d’AMD.

En revanche, il semblerait que ces technologies aient été victimes de quelques soucis techniques. Heureusement, les développeurs de Nixxes ont su réagir rapidement et le premier patch du jeu doit résoudre le problème.

©Sony

Ghost of Tsushima améliore son FSR 3 et son DLSS 3

Cette nouvelle mise à jour résout donc des problèmes visuels rencontrés lors des transitions entre phases de gameplay et cinématiques pour le DLSS 3, mais aussi lors de l’utilisation de la génération de frames du FSR 3 en combinaison avec du DRS (Dynamic Resolution Scaling).

Pour couronner le tout et parfaire encore l’expérience des joueurs, Nixxes affirme avoir amélioré la stabilité globale du jeu. De plus, le studio promet d’autres améliorations de la stabilité à venir sur certaines configurations précises et également en ce qui concerne le mode multijoueur du jeu.

Ghost of Tsushima PC Patch v1053.0.0522.1042 :

Améliorations de stabilité.

Correction des bugs visuels lors de la transition entre les cinématiques et le gameplay avec NVIDIA DLSS 3.

Correction des problèmes visuels avec la mise à l’échelle AMD FSR 3 et le redimensionnement dynamique de la résolution.

Cette mise à jour de Ghost of Tsushima devrait se télécharger automatiquement via Steam lors du lancement du client. Ce premier patch déployé par Nixxes est bienvenu, il permet à plus de joueurs de profiter des aventures de Jin Sakai dans les meilleures conditions possibles.

Horizon Forbidden West ©Sony

De plus, la promesse des développeurs de mettre à jour régulièrement le jeu est une quasi-certitude. Nixxes s’est récemment occupé du portage d’Horizon Forbidden West, un jeu très stable à sa sortie et bénéficiant encore aujourd’hui de patchs de correction régulièrement.

Il est donc plus que probable que l’expérience Ghost of Tsushima sur PC se bonifie encore avec le temps. Malgré les quelques déboires que le jeu a pu rencontrer à sa sortie (l’obligation d’avoir un compte PSN pour jouer en multijoueur), le titre est à ce jour le portage PC d’une exclusivité Sony le plus vendu.