Gigabyte apporte le Smart Access Memory à ses cartes mères X570/B550/A520

Peu à peu, les fabricants intègrent la technologie Smart Access Memory d’AMD à leurs cartes mères. Si officiellement, la prise en charge se limite aux cartes mères série 500, ASRock a aussi porté le SAM sur ses cartes mères B450. Désormais, au tour de Gigabyte de proposer des mises à jour, sur ses cartes mères X570, B550 et A520.

Dans les grandes lignes, le principe du SAM consiste à redimensionner l’adressage des ressources via le PCI-Express pour augmenter la bande passante entre le CPU et la mémoire GPU ; sur le papier, cela n’a rien d’exclusif à AMD donc. D’ailleurs, Asus a tout récemment implémenté le BAR redimensionnable sur ses cartes mères Z490/H470/B460, autrement dit avec des processeurs Intel. Dans les tous cas, une carte graphique RX 6000 reste pour l’instant indispensable.

Facile à activer, facile à vérifier

Selon les tests réalisés par Gigabyte, l’activation du SAM sur un PC muni d’une carte graphique RX 6800 XT et d’un processeur Ryzen 9 5950X (à moins qu’il ne s’agisse bien d’un inédit Ryzen 5950 XT !), se traduit par une hausse de framerate allant de 4 à 17 % en fonction des jeux (Assassin’s Creed Valhalla et Borderlands 3) et de la définition (1080p, 2K, 4K).

Pour bénéficier du SAM sur cartes mères Gigabyte, la procédure est toujours la même : télécharger la mise à jour BIOS la plus récente, activer « Above 4G Decoding » et « Re-Size BAR Support » dans le BIOS. Si vous souhaitez vous assurer que le Smart Access Memoy est bien activé, vérifiez que la mention « Large Memory Range » apparaît bien dans la fenêtre des propriétés de la carte graphique.

