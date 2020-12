Asus implémente le BAR redimensionnable sur ses cartes mères Z490/H470/B460

Conjointement au lancement de ses RX 6000, AMD a déployé sa technologie Smart Access Memory. Celle-ci est activable avec un processeur Ryzen 5000 et une carte mère série 500, officiellement ; ASRock l’a cependant adaptée à ses cartes mères B450. En pratique, le SAM, repose sur un redimensionnement BAR (Base Address Register). Cette méthode n’a rien d’exclusive ; toutefois, pour être mise en œuvre, elle nécessite une prise en charge et une harmonisation des paramètres au niveau de la carte mère, du processeur, de la carte graphique ; autrement dit, une certaine coopération entre les différents acteurs. L’initiative d’AMD semble avoir fait évoluer la situation positivement pour les consommateurs : Asus propose désormais ce redimensionnement BAR sur ses cartes mères Z490, H470 et B460, donc avec des processeurs Intel.

L’entreprise a publié de nouveaux firmwares bêta qui autorisent ce redimensionnement. Comme vous le constatez sur la capture ci-dessus, les options à activer sont les mêmes que pour le Smart Access Memory d’AMD : « Above 4G Decoding » et « Re-size BAR support ». Selon une diapositive d’Asus, en pratique, le redimensionnement octroie un gain de performance de 13,37 % dans le jeu Forza Horizon 4.

AMD Radeon RX 6800 et 6800 XT : la réponse à Nvidia

Les cartes RTX Ampere de NVIDIA ne sont pas encore compatibles

De fait, AMD, Intel et NVIDIA auraient trouvé un terrain d’entente pour étendre cette technologie à une gamme de produits plus large. Mais en l’état, les RX 6000 d’AMD restent la pierre angulaire du système ; elles sont les seules cartes graphiques éligibles, y compris dans le cas mentionné ici (processeur Intel et carte mère Asus sur chipset x4xx). Du coté de NVIDIA, la société a confirmé une prise en charge à venir pour ses cartes Ampere, sans donner de date précise.

Source : TechPowerUp