Les Ryzen 4000 ne seront pas compatibles avec les cartes mères série 400

AMD met fin aux rumeurs : les cartes mères X470 et B55 ne prendront pas en charge les processeurs sous architecture Zen3.

Voici une mauvaise nouvelle en provenance d’AMD. Il y a quelques semaines, un représentant de XMG suggérait que les processeurs Ryzen 4000 pourraient être compatibles avec les cartes mères B450. AMD a clarifié tout ceci : à l’évidence, les prochaines puces sous architecture Zen3 de la société, autrement dit les Ryzen 4000, ne seront pas utilisables avec une carte mère de série 400, qu’elle soit en X470 ou B450.

Dans un article de blog type Questions / Réponses, on peut en effet lire ceci : « Q : L’architecture « Zen 3 » sera-t-elle compatible avec le socket AMD AM4 ?

R : Oui ! AMD prévoit officiellement de prendre en charge la prochaine génération de processeurs de bureau AMD Ryzen, avec l’architecture « Zen 3 », sur les cartes mères AMD X570 et B550. Cela nécessitera une mise à jour du BIOS. Des détails spécifiques sur cette mise à jour seront fournis ultérieurement, mais nous nous engageons à vous tenir au courant. Nous avons également mis à jour notre matrice officielle de support des puces/CPU pour prendre en compte les futurs processeurs « Zen 3″ (ci-dessous) ! ». Hélas, vous le constatez comme nous, les puces Zen3 se limitent en l’état aux cartes mères X570 et B550.

Les Ryzen 4000 compatibles X570 et B550

Les cartes mères X570 sont sorties conjointement avec les Ryzen 3000, soit à l’été 2019. En ce qui concerne le chipset B550, après plusieurs mois d’attente, AMD l’a officialisé il y a quelques jours. Les premières cartes mères B550 feront leur apparition à partir du 16 juin. Au sujet d’hypothétiques cartes mères série 600, elles pourraient arriver d’ici fin 2020. Une période à laquelle devrait également débarquer les processeurs Ryzen 4000 pour ordinateurs fixes. Bref, autant dire que si vous envisagiez de faire l’acquisition d’un combo Ryzen 3000 + carte mère avec l’idée d’upgrader vers un Ryzen 4000 plus tard, optez pour une carte mère de série 500.