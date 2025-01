Gigabyte dévoile les prix de la RTX 5080 dans plusieurs versions

Gigabyte a listé sept versions personnalisées de la GeForce RTX 5080 sur la plateforme de vente Best Buy, avec des prix allant de 999,99 à 1399,99 dollars. Ces modèles incluent des variantes à refroidissement standard et des éditions haut de gamme avec des solutions de refroidissement avancées.

Lancement et disponibilité

Le lancement de la GeForce RTX 5080 est prévu pour le 30 janvier, avec la levée de l’embargo sur les tests et les revues un jour auparavant. Cette carte graphique s’intègre dans la gamme Blackwell de NVIDIA et affiche un prix identique à celui de la RTX 4080 Super pour la version Founders Edition. Les modèles personnalisés proposés par Gigabyte sont, quant à eux, commercialisés à des prix supérieurs en raison de leurs caractéristiques et performances accrues.

Les modèles disponibles et leurs prix

Voici les sept modèles Gigabyte listés sur Best Buy, accompagnés de leurs prix respectifs :

Gigabyte GeForce RTX 5080 WindForce OC SFF : 999,99 $

: 999,99 $ Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC : 1199,99 $

: 1199,99 $ Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO SFF OC : 1249,99 $

: 1249,99 $ Gigabyte GeForce RTX 5080 AORUS Master ICE : 1299,99 $

: 1299,99 $ Gigabyte GeForce RTX 5080 AORUS Master : 1299,99 $

: 1299,99 $ Gigabyte GeForce RTX 5080 XTREME WaterForce WB : 1349,99 $

: 1349,99 $ Gigabyte GeForce RTX 5080 XTREME WaterForce : 1399,99 $

Différences entre les modèles

Le modèle le plus abordable est le WindForce OC SFF, qui correspond au prix officiel de la Founders Edition de NVIDIA. Ce modèle est plus compact que les autres, tout en offrant une légère augmentation de la fréquence de boost par rapport à la FE.

Les variantes AORUS Master et AERO SFF OC sont positionnées sur un segment plus haut de gamme, avec un tarif démarrant à 1249,99 $. Ces modèles devraient proposer des améliorations en termes de performances et de refroidissement.

Enfin, les versions XTREME WaterForce se distinguent par leur système de refroidissement liquide. Le modèle XTREME WaterForce WB, vendu à 1349,99 $, est conçu pour les utilisateurs souhaitant intégrer un refroidissement personnalisé, tandis que le XTREME WaterForce à 1399,99 $ intègre un circuit de refroidissement AIO prêt à l’emploi.

Prix des modèles FE

La GeForce RTX 5080 Founders Edition est également listée à 999 dollars, mais ne sera disponible à l’achat qu’à partir du 30 janvier. Des rapports indiquent que l’approvisionnement initial de ces cartes pourrait être limité, ce qui pourrait compliquer leur acquisition lors de leur lancement.