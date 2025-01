Voici la date à laquelle pourrait sortir la Nvidia GeForce RTX 5080

La Nvidia GeForce RTX 5080 pourrait ne pas être disponible au CES de Las Vegas, mais deux semaines plus tard, soit el 21 janvier 2025.

D’après les rumeurs récentes, Nvidia prévoit de lancer sa carte graphique GeForce RTX 5080 le 21 janvier 2025. Cet événement interviendrait environ deux semaines après la présentation officielle prévue lors du CES 2025, où Jensen Huang, PDG de NVIDIA, animera le discours d’ouverture le 6 janvier.

Un lancement de la RTX 5080 plus tôt que prévu

Contrairement à la tradition, NVIDIA aurait choisi de lancer la GeForce RTX 5080 avant son modèle phare, la RTX 5090. Bien que cette stratégie soit inhabituelle, elle semble être confirmée par plusieurs sources, dont HKEPC (@hkepcmedia), qui a indiqué que la RTX 5080 serait disponible à la vente à partir du 21 janvier. Pour la RTX 5090, aucune date de lancement officielle n’a encore été communiquée, mais certaines spéculations suggèrent une sortie simultanée ou ultérieure dans le courant du mois. Toujours est-il que merci Trump, la RTX 5080 doit sortir rapidement.

Caractéristiques de la RTX 5080

La GeForce RTX 5080 s’inscrit dans le segment haut de gamme et succède à la RTX 4080 de la génération Ada Lovelace. Basée sur la puce GB203-300-A1, elle est dotée de 10 752 cœurs CUDA et conserve une capacité de mémoire VRAM de 16 Go, mais introduit des modules de mémoire GDDR7 fonctionnant à une vitesse de 30 Gbps. Ces modules offrent des performances supérieures, surpassant même celles attendues sur la RTX 5090.

Avec une largeur de bus de mémoire de 256 bits, la RTX 5080 devrait fournir une bande passante mémoire d’environ 960 Go/s, soit une augmentation de 34 % par rapport à la RTX 4080 et de 30 % par rapport à la RTX 4080 Super. Ces améliorations devraient s’accompagner d’une consommation énergétique (TBP) accrue de 80 W par rapport à la génération précédente.

Quelles annonces seront faites au CES 2025 ?

Le CES 2025 sera l’occasion pour Nvidia de présenter officiellement sa gamme de GPU Blackwell destinée au gaming. Outre la RTX 5080, cette événement pourrait également révéler d’autres modèles de la gamme, comme la RTX 5090, attendue avec une puce GB202 mesurant environ 744 mm², soit 22 % de plus que la puce AD102 de la RTX 4090.

Bien que ces informations soient basées sur des fuites et des rumeurs, elles donnent un aperçu des attentes autour de la nouvelle génération de cartes graphiques NVIDIA. Les détails concernant les performances et les prix seront confirmés lors de l’événement. Les passionnés de technologie devront donc patienter jusqu’au 6 janvier pour en savoir plus.