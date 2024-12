RTX 5090 et série RTX 50 : Ce constructeur dévoile toute la gamme à l’avance par erreur

La série de cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 50, nommée “Blackwell”, intéresse de plus en plus les passionnés de hardware et les gamers, tant la sortie de ces nouvelles cartes est proche. Récemment, Zotac, un fabricant partenaire de Nvidia, a brièvement laissé apparaître sur son site des références aux prochaines cartes graphiques de cette gamme, avant de les retirer. Cette fuite, bien que rapidement effacée, a permis de confirmer certaines caractéristiques, notamment pour la RTX 5090.

Premières informations sur la série RTX 50

Selon les captures d’écran partagées par nos confrères de chez Videocardz, ZOTAC avait listé plusieurs modèles de la gamme RTX 50 dans un menu déroulant sur son site. Ces modèles incluaient :

RTX 5090

RTX 5090D (version destinée au marché chinois)

(version destinée au marché chinois) RTX 5080

RTX 5070 Ti

RTX 5070

Parmi ces modèles, la RTX 5090 se distingue par sa capacité mémoire de 32 Go de VRAM, une augmentation notable par rapport aux 24 Go de la RTX 4090. La carte utilisera la nouvelle technologie de mémoire GDDR7, comme l’indiquaient les filtres du site de ZOTAC avant leur suppression.

Les caractéristiques dévoilées

En plus de l’augmentation de la mémoire pour la RTX 5090, la RTX 5070 Ti bénéficiera d’une amélioration de sa VRAM, passant de 12 Go (sur la RTX 4070 Ti) à 16 Go. En revanche, les autres cartes listées ne semblent pas subir de changements significatifs en termes de capacité mémoire.

Les modèles RTX 5060 et RTX 5060 Ti n’étaient pas mentionnés sur le site. Cela pourrait indiquer un lancement différé de ces références, probablement prévu pour février ou mars 2025, contrairement au reste de la série attendu dès le CES 2025.

La série RTX 50 s’appuie sur l’architecture “Blackwell”, qui devrait marquer une avancée technologique importante pour le segment des cartes graphiques haut de gamme. Avec une augmentation de la quantité de VRAM et l’adoption de la GDDR7, ces nouvelles cartes visent à répondre aux exigences croissantes des jeux vidéo et des applications graphiques.

Cependant, comme souvent avec les fuites, il convient de rester prudent. Bien que certaines spécifications aient été confirmées par cette erreur de Zotac, les détails complets restent à vérifier lors de l’annonce officielle de Nvidia, prévue pour début 2025.