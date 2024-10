RTX 5080 et 5090 : Nvidia préparerait un monstre de performances mais une déception est à prévoir

On en sait un peu plus sur les RTX 5090 et 5080, entre VRAM, bus mémoire et nombre de cœurs CUDA, ça s’annonce costaud !

Les rumeurs vont de bon train pour les nouvelles GeForce RTX 5080 et RTX 5090, cependant, là, c’est Kopite7kimi, l’un des leakers les plus fiables, qui vient de faire quelques annonces sur les futures cartes graphiques de chez Nvidia. De nouvelles informations fort appréciées, pour en savoir un peu plus sur ces nouveaux GPUs.

La RTX 5090 avec 32 Go de VRAM

Selon l’informateur qui a donné ces informations, la RTX 5090 serait dotée d’un bus mémoire de 512 bits, et non pas les “seulement” 448 bits indiqués dans de précédentes fuites. On note que la carte serait dotée de 32 Go de VRAM en GDDR7, de quoi laisser tourner tous les jeux possibles et imaginables sans être en manque de mémoire vidéo.

Ce modèle devrait utiliser un GPU GB202-300 avec la modique somme de 21 760 cœurs CUDA. On note également une puissance de 600 watts, de quoi passe vraiment tout juste sur nos alimentations actuelles via le port ATX 3.0, sans avoir à passer de nombreux câbles PCI. Si la puissance passe réellement de 450 à 600 watts, la carte serait toutefois toujours dotée d’un refroidisseur à deux ventilateurs, cependant, avec une telle configuration, un système de watercooling, même caché, devrait être installé. Sinon, imaginez la température de la carte et de la VRAM …

La RTX 5080 plus raisonnable mais solide

La petite sœur, la RTX 5080, devrait s’annoncer comme plus sage, mais tout de même conserver une configuration solide. Cette dernière serait dotée d’un GPU GB203-400 doté de 10 752 cœurs CUDA. Elle serait également équipée de 16 Go de VRAM en GDDR7, le tout sur un bus de 256 bits.

Cette carte serait moins gourmande en énergie que sa grande sœur, mais ne sera toujours pas économe pour autant, avec une consommation de 400 watts, face aux 320 watts de la génération précédente, il est à noter que cette augmentation nécessitera dans certains cas, un changement d’alimentation PC.

Carte graphique RTX 5090 RTX 5080 RTX 4090 RTX 4080 GPU Blackwell GB202-300 Blackwell GB203-400 Ada Lovelace AD102-300 Ada Lovelace AD103-300 SMs 170 84 128 76 Cœurs CUDA 21 760 10 752 16 384 9728 Vitesse d’horloge N/C N/C ~ 2,5 GHz ~ 2,5 GHz Mémoire 32 Go GDDR7 16 Go GDDR7 24 Go GDDR6X 16 Go GDDR6X Bus mémoire 512 bits 256 bits 384 bits 256 bits Vitesse mémoire 28 Gbit/s 28 Gbit/s 21 Gbit/s 22,4 Gbit/s Bande passante mémoire 1792 Go/s 896 Go/s 1008 Go/s 717 Go/s Connecteurs 1 x 16 pin (?) 1 x 16 pin (?) 1 x 16 pin 1 x 16 pin TDP 600 W 400 W 450 W 320 W Interface PCI PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 Prix MSRP N/C N/C 1779€ 1329€ Date d’annonce 2024 (?) 2024 (?) Septembre 2022 Septembre 2022

Des annonces de Nvidia à venir

Nvidia n’a pas encore confirmé la date de sortie de la nouvelle série RTX 50 : cependant, beaucoup pensent que l’annonce pourrait avoir lieu cette année. Nvidia est déjà en retard sur son calendrier habituel, puisque deux ans se sont écoulés depuis l’annonce des RTX 4090 et 4080, bien que ces cartes aient été lancées respectivement en octobre et en novembre.