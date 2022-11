Gigabyte enregistre des GeForce RTX 4070 Ti auprès de l’EEC

NVIDIA et AMD ont commencé à dégainer leurs cartes graphiques de nouvelle génération, basées respectivement sur les architectures Ada Lovelace et RDNA 3, par le haut du panier : GeForce RTX 4090 et GeForce RTX 4080 ; Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT. Officiellement, les deux entreprises n’ont pas communiqué la suite des festivités ; officieusement, nous savons que NVIDIA prépare une GeForce RTX 4070 Ti, qui serait simplement la nouvelle appellation de la GeForce RTX 4080 12 Go. Des dépôts de Gigabyte auprès de l’EEC (Eurasian Economic Commission) confirme l’existence de cette référence. La société a également enregistré plusieurs modèles personnalisés de Radeon RX 7900 XTX / XT ; la liste révèle que la société vendra aussi des modèles MBA (Made by AMD).

© AMD

Commençons par les Radeon RX 7900 XTX / XT. Pour rappel, ces cartes graphiques seront commercialisées à partir du 13 décembre. Cette date pourrait correspondre au lancement des modèles MBA uniquement ; les cartes custom n’arriveraient que fin décembre selon certaines sources – une hypothèse démentie par d’autres. Quoi qu’il en soit, voici les dépôts effectués par Gigabyte :

Radeon RX 7900 XTX AORUS ELITE (GV-R79XTXAORUS E-24GD)

Radeon RX 7900 XTX GAMING OC (GV-R79XTXGAMING OC-24GD)

Radeon RX 7900 XTX GAMING (GV-R79XTXGAMING-24GD)

Radeon RX 7900 XTX Reference (GV-R79XTX-24GC-B)

Radeon RX 7900 XT GAMING OC (GV-R79XTGAMING OC-20GD)

Radeon RX 7900 XT GAMING (GV-R79XTGAMING-20GD)

Radeon RX 7900 XT Reference (GV-R79XT-20GC-B)

Preview : Gigabyte RTX 4080 Gaming OC 16G, 300€ de plus valent-ils le coup ?

GeForce RTX 4070 Ti

Début janvier, NVIDIA relancera la GeForce RTX 4080 12 Go avortée, mais sous un nouveau nom : GeForce RTX 4070 Ti. Les spécifications elles, ne devraient pas changer ; en conséquence, le tarif risque d’être identique (899 dollars / 1099 euros).

GeForce RTX 4070 Ti AORUS MASTER (GV-N407TAORUS M-12GD)

GeForce RTX 4070 Ti AORUS ELITE (GV-N407TAORUS E-12GD)

GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC (GV-N407TGAMING OC-12GD)

GeForce RTX 4070 Ti GAMING (GV-N407TGAMING 12GD)

GeForce RTX 4070 Ti AERO OC (GV-N407TAERO OC-12GD)

GeForce RTX 4070 Ti AERO (GV-N407TAERO-12GD)

GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC (GV-N407TEAGLE OC-12GD)

GeForce RTX 4070 Ti EAGLE (GV-N407TEAGLE-12GD)