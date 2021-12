Gigabyte enregistre plusieurs GeForce RTX 3080 12 Go, RTX 3070 Ti 16 Go et Radeon RX 6500 XT auprès de l’EEC

Plusieurs fuites évoquent le lancement de nouvelles cartes graphiques en début d’année prochaine : des GeForce RTX 3070 Ti 16 Go et RTX 3080 12 Go du côté de NVIDIA, des Radeon RX 6500 XT et RX 6400 du côté d’AMD. Gigabyte, qui avait déjà vendu la mèche pour la GeForce RTX 2060 12 Go en enregistrant plusieurs modèles auprès de l’EEC en novembre dernier, a récidivé pour trois des quatre références susmentionnées.

L’entreprise a consigné dix cartes GeFoce RTX 3080 12 Go, six RTX 3070 Ti 16 Go, trois RX 6500 XT. Pour cette dernière, il est bien question de seulement 4 Go de VRAM. Gigabyte prépare des cartes AORUS Xtreme, AORUS MASTER, Gaming, Vision, Eagle. Voici le détail :

GeForce RTX 3080 12 Go

GV-N3080AORUSX W-12GD

GV-N3080AORUSX WB-12GD

GV-N3080AORUS M-12GD

GV-N3080GAMING OC-12GD

GV-N3080GAMING-12GD

GV-N3080VISION OC-12GD

GV-N3080VISION-12GD

N3080EAGLE OC-12GD

GV-N3080EAGLE-12GD

GV-N3080IXEB-12GD

GeForce RTX 3070 Ti 16 Go

GV-N307TAORUS M-16GD

GV-N307TDGAMING OC-16GD

GV-N307TGAMING-16GD

GV-N307TVISION-16GD

GV-N307TEAGLE OC-16GD

GV-N307TEAGLE-16GD

Radeon RX 6500 XT

GV-R65XTGAMING-4GD

GV-R65XTEAGLE OC-4GD

GV-R65XTEAGLE-4GD

Vous pouvez consulter les spécifications présumées de la Radeon RX 6500 XT dans le tableau ci-dessous. Concernant les GeForce RTX 3080 12 Go (GDDR6X) et GeForce RTX 3070 Ti 16 Go (GDDR6), il y a pour l’instant peu de données.