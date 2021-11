Gigabyte enregistre 4 cartes GeForce RTX 2060 12 Go

En début de mois, une fuite a annoncé le 7 décembre comme date de lancement des GeForce RTX 2060 12G. Confirmation ou non, Gigabyte vient d’enregistrer quatre références auprès de l’ECC : les GV-N2060OC-12GD ; GV-N2060D6-12GD ; GV-N2060WF2OC-12GD ; GV-N2060WF2-12GD.

C’est en septembre que les premières rumeurs autour du retour de la GeForce RTX 2060 ont émergé. Elles évoquent une carte graphique toujours armée de son GPU Turing, mais profitant de deux fois plus de VRAM que le modèle original : 12 Go de GDDR6 au lieu de 6 Go GDDR6. L’intérêt de cette référence est que son GPU est fabriqué sur un processus de gravure 12 nm et non 8 nm comme c’est le cas des cartes RTX 3000 Ampere ; autrement dit, contrairement à une RTX 3050 par exemple, elle ne viendrait pas encombrer les lignes 8 nm de Samsung. Selon les informations de ZDNet, les RTX 2060 12G seraient ainsi fabriquées en 12 nm par TSMC, et la production serait assez importante.

Test : GeForce RTX 2060, ray tracing et DLSS à prix abordable ?

Une carte peu attractive pour les mineurs ?

L’autre bonne nouvelle pour les joueurs, c’est que la RTX 2060 12G pourrait ne pas – trop – intéresser les mineurs. En effet, toujours selon ZDNet, son taux de hachage Ethereum avoisinerait les 33 MH/s. C’est une valeur environ un tiers inférieur à celle délivrée par une RTX 3060 (48 MH/s approximativement). Bon, certains ne partageront sans doute pas cette optimisme : avec son taux de hachage de 32 MH/s, la Radeon RX 6600 XT ne serait pas vraiment boudée par les mineurs. Bref, l’avenir de la RTX 2060 12G dépendra certainement de beaucoup d’autres facteurs.



Pour en revenir aux cartes enregistrées par Gigabyte, elles reprennent les identifiants de modèles précédemment commercialisés ; simplement, le 6 est remplacé par un 12. Les modèles N2060D6 et N2060OC font référence à des RTX 2060 d’entrée de gamme compactes avec un système de refroidissement à double ventilateur. Enfin, les cartes N2060WF2 et N2060WF2OC sont des versions milieu de gamme dotées d’un refroidisseur WindForce.

Source : Tom’s Hardware US