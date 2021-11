Des Radeon RX 6500 XT et RX 6400 avec GPU Navi 24 arriveraient début 2022

AMD a lancé ses Radeon RX 6600 XT et RX 6600 en août et octobre respectivement. Ces deux références ont tout pour séduire les joueurs s’adonnant à leur passe-temps en Full HD, bien qu’elles restent malheureusement peu disponibles ou chères. Selon des informations partagées par VideoCardz, AMD continuera de compléter sa gamme RDNA 2 par le bas dans les prochaines semaines : l’entreprise prépare des Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400.

Contrairement aux deux références susmentionnées, bâties autour d’un GPU Navi 23 (XT et XL), les deux à venir hériteraient d’un GPU Navi 24. La Radeon RX 6500 XT s’appuierait sur du Navi 24 XT à 16 unités de calcul (1024 processeurs de flux) ; la Radeon RX 6400 sur du Navi 24 XL à 12 unités de calcul (768 processeurs de flux). Ces Radeon posséderaient 16 Mo d’Infinity Cache et 4 Go de GDDR6 à 14 Gbit/s sur un bus de 64 bits. La bande passante mémoire totale serait ainsi de 112 Go/s.

Spécifications Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400

D’après les sources de VideoCardz, les deux cartes seront lancées au premier trimestre 2022 ; la RX 6500 XT arrivera la première. Le tableau ci-dessous regroupe toutes les données à disposition.

Carte graphique Radeon RX 6600 XT Radeon RX 6600 Radeon RX 6500 XT Radeon RX 6400 GPU Navi 23 XT Navi 23 XL Navi 24 XT Navi 24 XL Processeurs de flux 2048 1792 1024 768 Infinity Cache 32 Mo 32 Mo 16 Mo 16 Mo Ray Accelerators 32 28 16 12 Fréquence jeu 2359 MHz 2044 MHz À déterminer À déterminer Boost Clock 2589 MHz 2491 MHz À déterminer À déterminer Mémoire 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Vitesse mémoire 16 Gbit/s 14 Gbit/s 14 Gbit/s 14 Gbit/s Bus mémoire 128-bit 128-bit 64-bit 64-bit Bande passante mémoire 256 Go/s 224 Go/s 112 Go/s 112 Go/s TBP 160 W 132 W À déterminer ≤75W MSRP 379 dollars 329 dollars À déterminer À déterminer Date de lancement Août 2021 Octobre 2021 Début 2022 Début 2022

Source : VideoCardz