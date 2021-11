NVIDIA lancerait une GeForce RTX 2060 12G le 7 décembre, des GeForce RTX 3070 Ti 16G et RTX 3080 12G le 11 janvier

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses sources évoquent de nouvelles variantes de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 3000 ainsi qu’une GeForce RTX 2060 dotée de 12 Go de VRAM. À en croire @hongxing2020 sur Twitter, NVIDIA dévoilerait cette dernière le mois prochain, le 7 décembre précisément, pour un lancement dans la foulée ; des RTX 3070 Ti et RTX 3080 Refresh un peu plus tard, le 17 décembre, pour un lancement le 11 janvier.

Concernant la GeForce RTX 2060 12G, cette référence Turing hériterait de 12 Go de GDDR6, soit deux fois plus que le modèle existant. La RTX 3070 Ti aurait droit au même privilège et obtiendrait ainsi 16 Go de GDDR6X au lieu de 8 Go. Enfin, la RTX 3080 recevrait 12 Go de GDDR6X, comme la RTX 3080 Ti (la version actuelle a 10 Go de GDDR6X). La source du jour ne mentionne pas de changements au niveau du GPU comme une hausse du nombre de cœurs CUDA. Mais à l’évidence, la mise à niveau de NVIDIA se concentrait essentiellement sur la quantité de mémoire vidéo dédiée. Rappelons que les RX 6900 XT, RX 6800 XT et RX 6800 d’AMD possèdent toutes 16 Go de GDDR6.

Le tableau ci-dessous met en évidence les spécifications de la gamme actuelle et celles des modèles pressentis (y compris d’une hypothétique RTX 3090 Ti). Malheureusement, il est probable que ces nouvelles références restent aussi chères et peu disponibles que les cartes graphiques existantes.

Référence GPU CUDA Cores Memory Memory Speed *GeForce RTX 3090 Ti GA102-350 10752 24 Go GDDR6X 21 Gbit/s GeForce RTX 3090 GA102-300 10496 24 Go GDDR6X 19,5 Gbit/s GeForce RTX 3080 Ti GA102-250 10240 12 Go GDDR6X 19 Gbit/s *GeForce RTX 3080 12 Go GA102-220 À déterminer 12 Go GDDR6X À déterminer GeForce RTX 3080 LHR GA102-202 8704 10 Go GDDR6X 19 Gbit/s GeForce RTX 3080 GA102-200 8704 10 Go GDDR6X 19 Gbit/s *GeForce RTX 3070 Ti 16 Go GA104-401 6144 16 Go GDDR6X 19 Gbit/s GeForce RTX 3070 Ti GA104-400 6144 8 Go GDDR6X 19 Gbit/s GeForce RTX 3070 LHR GA104-302 5888 8 Go GDDR6 14 Gbit/s GeForce RTX 3070 GA104-300 5888 8 Go GDDR6 14 Gbit/s GeForce RTX 3060 Ti LHR GA104-202 4864 8 Go GDDR6 14 Gbit/s GeForce RTX 3060 Ti GA104-200 4864 8 Go GDDR6 14 Gbit/s GeForce RTX 3060 LHR GA106-302 3584 12 Go GDDR6 15 Gbit/s GeForce RTX 3060 GA106-300 3584 12 Go GDDR6 15 Gbit/s

