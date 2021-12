Un lancement en catimini pour la GeForce RTX 2060 12 Go

Des modèles vendus entre 550 et 700 euros environ, et déjà en rupture de stock.

Évoquée depuis plusieurs semaines, la GeForce RTX 2060 12 Go a bien été lancée hier : Gigabyte, Zotac, Galax ou encore MSI ont dévoilé leurs modèles. Mais vous l’aurez constaté, ce lancement s’est fait de façon discrète. NVIDIA n’a même pas publié un article évoquant cette nouvelle carte et n’a pas non plus renseigné de prix de vente conseillé. Un silence qui n’a pas l’air de porter préjudice à cette RTX 2060 12 Go, déjà en rupture de stock chez les détaillants. D’ailleurs, à en croire certains, elle finirait principalement entre les mains des mineurs de cryptomonnaies.

Notre confrère de Tom’s Hardware US rapporte les propos suivants, confiés par un équipementier : « C’est plus une carte axée sur l’exploitation minière, donc il n’a pas un gros battage médiatique ». L’intérêt d’utiliser une RTX 2060 avec deux fois plus VRAM comme carte consacrée au minage a de quoi surprendre. En l’état, au-delà d’une certaine quantité minimale de VRAM (environ 4 Go ou 6 Go), cet aspect n’a pas d’incidence sur le taux de hachage, lequel est bien plus dépendant de la bande passante mémoire. Cependant, d’après les premiers tests, la RTX 2060 12 Go se montrerait quand même très efficace en la matière, bien plus qu’une GeForce RTX 3060 LHR par exemple.

Les tests ne seront pas pour tout de suite

Forcément, dans un contexte de pénurie de GPU, les quelques cartes graphiques disponibles s’arrachent en quelques heures tout au plus. Et naturellement, tant pour NVIDIA que pour les détaillants, l’objectif consiste à vendre, surtout à de tels tarifs, peu importe que les acheteurs soient des mineurs ou des joueurs.

Concernant les performances de cette référence dans les jeux, il n’y a pas de tests publiés pour le moment. À ce sujet, VideoCardz écrit : « Il est intéressant de noter que NVIDIA n’a pas encouragé ses partenaires à transmettre des modèles à la presse ». Pour notre part, sachez que nous n’avons effectivement reçu aucun modèle.

Enfin, pour finir, mentionnons une vidéo publiée avant-hier sur la chaîne YouTube Moore’s Law Is Dead au descriptif assez explicite (« la RTX 2060 12 Go de Nvidia n’est pas destiné aux joueurs – c’est un écran de fumée pour un GPU de minage »). Dans celle-ci, l’auteur de la chaîne émet une hypothèse intéressante. Il pense que cette RTX 2060 est le moyen trouvé par NVIDIA pour écouler des GPU TU106 sous une autre forme que les CMP 40HX. En effet, la RTX 2060 12 Go est par définition à même de contenter deux cibles, les joueurs et les mineurs ; elle jouit par la même occasion d’un potentiel de revente supérieur aux CMP 40HX.

Sources : VideoCardz, Tom’s Hardware US