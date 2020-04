Gigabyte, Zotac ou encore Evga, les fabricants dégainent leurs GTX 1650 G6

Il y a quelques jours, NVIDIA a officialisé sa GTX 1650 armée de mémoire GDDR6. Forcément, les fabricants se sont empressés de décliner leurs modèles et même, dans certains cas, dans sortir des nouveaux. Outre les cartes de MSI et Inno3D, que vous pouvez retrouver dans une précédente actu, Evga et Zotac lancent aussi leurs modèles, ainsi que Gigabyte.

Commençons par Gigabyte, qui avait déjà présenté deux GTX 1650 avec mémoire GDDR6, les OC et Windforce OC. Le fabricant sort aussi un modèle dans sa toute nouvelle série baptisée Eagle. Celle-ci devrait se positionner entre les gammes WindForce et Aorus. Assez peu de détails hormis l’image ci-dessus pour le moment. Notez qu’une Radeon RX 5600 XT Eagle est aussi attendue dans les prochaine semaines.

Zotac et Evga

Zotac propose une paire de GeForce GTX 1650 (G6). La première est la Zotac GTX 1650 OC GDDR6 munie d’un seul ventilateur de 90 mm. Elle bénéficie d’un petit overclocking d’usine, avec une fréquence Boost de 1620 MHz au lieu des 1590 MHz préconisés par NVIDIA. La seconde carte, intitulée Zotac GTX 1650 GDDR6 AMP, mobilise deux turbines de 70 mm. Sa fréquence Boost est de 1650 MHz.

Chez Evga, pas de nouveaux modèles, mais une mise à jour de ceux existants. La firme met donc en vente des GTX 1650 SC Ultra Gaming et GTX 1650 XC Gaming munies de mémoire GDDR6 censée augmenter les performances d’environ 5 %. Tout achat d’une carte permet d’obtenir gratuitement une copie du jeu GRIP : Combat Racing

Rappelons que la GTX 1650 G6 embarque 4 Go de mémoire GDDR6 avec une vitesse mémoire de 12 Gbit/s. Enfin, le TDP reste à 75W, ce qui signifie que les cartes tirent toujours leur énergie du port PCIe de la carte mère.