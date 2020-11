God of War 3 et Gran Turismo 5 se bonifient sur l’émulateur RPCS3

Au fil des mois, l’équipe derrière RPCS3, le meilleur émulateur PlayStation 3 pour PC, propose des patchs spécifiques pour certains jeux. Ce fut notamment le cas pour Heavenly Sword cet été, ou encore pour Red Dead Redemption et inFamous en mars dernier. Désormais, au tour de Gran Turismo 5, the Last of Us! et God of War 3 d’être bichonnés.

Commençons par God of War 3 : il tourne de manière bien plus fluide qu’avant. Les gains sont d’environ 30-40 %. En outre, d’après le descriptif de la vidéo publiée par la chaîne YouTube RPCS3, le soft ne subit presque plus de plantage. Néanmoins, pour le faire tourner, l’équipe précise qu’il faut un processeur plutôt puissant qui supporte les instructions TSX. Elle recommande un Ryzen 5 3600 en AMD et au moins un Core i5-8500 en Intel. Un Core i9-9900K overclocké à 5 GHz accorde environ 50 images par seconde en 1440p.

L’émulateur RPCS3 propose désormais du multijoueur

Plus de limite d’ips pour Gran Turismo 5

Pour Gran Turismo 5, le patch permet de déverrouiller le framerate, jusqu’ici bloqué à 60 images par seconde. Dans les extraits montrés, la fréquence oscille entre 65 et 80 ips environ. Enfin, le patch pour The Last of Us! améliore les effets de bloom du titre.

Vous pouvez trouver toutes les informations complémentaires sur RPCS3 dans le descriptif de la vidéo.