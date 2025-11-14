Google Photos : vous n’êtes pas prêts pour cette mise à jour révolutionnaire

L’édition conversationnelle de Google Photos permet désormais de retoucher des images sur Android et iOS à l’aide de simples instructions orales ou écrites, grâce à l’intégration du modèle Gemini.

Google déploie une nouvelle fonctionnalité d’édition d’images dans son application Photos : l’édition conversationnelle. Cette option permet de modifier une photo simplement en décrivant l’action souhaitée à l’oral ou à l’écrit, sans maîtriser les outils de retouche traditionnels.

Une fonction disponible même sur iPhone

D’abord lancée en exclusivité sur le Pixel 10, l’édition conversationnelle est désormais disponible pour un ensemble de smartphones Android compatibles depuis septembre, puis plus récemment pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. L’objectif est de simplifier la retouche pour tous, en s’appuyant sur les capacités de Gemini, le modèle d’IA de Google.

Concrètement, l’utilisateur peut demander une modification précise, comme augmenter la saturation ou éclaircir le ciel, mais aussi des transformations plus larges ou créatives. Certaines commandes permettent même de reformuler complètement une scène, par exemple en transformant un sol en plan d’eau. Pour ceux qui ne savent pas exactement quels réglages appliquer, une demande générale comme « rends cette photo meilleure » suffit pour que l’IA applique automatiquement plusieurs ajustements.

Quelques conditions pour y accéder

L’accès à cette fonctionnalité dépend toutefois de certains critères. Google précise qu’il faut être âgé d’au moins 18 ans, résider aux États-Unis, disposer d’un compte Google configuré en anglais (États-Unis), activer les groupes de visages et les estimations de position. Le déploiement reste progressif, ce qui signifie que la fonctionnalité peut ne pas apparaître immédiatement, même si ces conditions sont remplies.

Pour tirer parti de l’édition conversationnelle, l’application propose également des paramètres dédiés. Dans les réglages de Google Photos, il est possible de gérer l’usage des fonctionnalités boostées par Gemini, de désactiver l’accès aux requêtes envoyées à Ask Photos ou de limiter certaines options comme la génération de souvenirs ou la suggestion de titres.

Avec ce dispositif, Google vise à rendre la retouche photo plus accessible, tout en offrant des outils créatifs capables de transformer les images de manière plus intuitive. L’édition conversationnelle marque ainsi une étape supplémentaire dans l’intégration de l’IA au sein des usages quotidiens de Google Photos.