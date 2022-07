GPD Win Max 2 : Core i7-1260P ou Ryzen 7 6800U, à partir de 899 dollars

Le GPD Win Max 2021 aura un successeur appelé GPD Win Max 2. Pour financer son projet, GPD a initié une campagne IndieGogo. Les premières expéditions sont prévues à partir de septembre prochain. Les précommandes seront ouvertes d’ici quelques heures ; l’entreprise a donc communiqué les tarifs des différentes versions.

Le GPD Win Max 2 ressemble à un petit ordinateur portable muni de sticks analogiques plutôt qu’à une console portable du genre Steam Deck ou Aya Neo. Il possède un écran tactile de 10,1 pouces. La dalle a une définition maximale de 2560 × 1600 pixels (résolution de 299 ppi).

Pour cette mouture 2022, la troisième de la machine, GPD mise sur des processeurs Intel Alder Lake et AMD Ryzen : Core i7-1260P (12 cœurs / 16+ threads, en 4+8) ou AMD Ryzen 7 6800U (8 cœurs / 16 threads). Les processeurs collaborent avec 16 Go ou 32 Go de RAM selon les configurations. Pour le stockage, la fourchette des capacités va de 128 Go à 2 To. L’ordinateur fonctionne sous Windows 11.

GPD a rassemblé toutes les caractéristiques dans l’image ci-dessous et propose également la vidéo de présentation qui suit. Vous trouverez également une présentation complète en fin d’article.

Les tarifs

Au sujet des tarifs, les voici :

Ryzen 7 6800U / 16 Go RAM / 128 Go SSD : 899 dollars (50 unités, Indiegogo) ;

Ryzen 7 6800U / 16 Go RAM / 1 To SSD : 999 dollars (Indiegogo), 1159 dollars (Revendeur) ;

Ryzen 7 6800U / 32 Go RAM / 1 To SSD : 1199 dollars (Indiegogo), 1359 dollars (Revendeur) ;

Ryzen 7 6800U / 32 Go RAM / 2 To SSD : 1299 dollars (Indiegogo), 1459 dollars (Revendeur) ;

Core i5-1260P / 16 Go / 1 To SSD : 999 dollars (Indiegogo), 1159 dollars (Revendeur) ;

4G LTE modem : 79 dollars (Indiegogo), 89 dollars (Revendeur) ;

SSD M.2 2230 1 To supplémentaire : 139 dollars (Indiegogo), 145 dollars (Revendeur).

