Valve annonce le Steam Deck, une console portable pour décembre 2021

C’était une rumeur persistante, elle vient d’être officialisée par Valve : le Steam Deck devrait voir le jour courant décembre 2021. Défini comme un « appareil portable tout-en-un pour vos jeux PC », l’appareil nomade rappelle fortement la silhouette d’une certaine Nintendo Switch. La machine s’articule autour d’un écran tactile LCD 60 Hz de 7 pouces (1280 x 800 pixels), avec deux sticks analogiques symétriques, une croix directionnelle à gauche, quatre boutons ABXY à droite, deux trackpads de part et d’autre et les quatre gâchettes habituelles sur la face supérieure. La machine assure par ailleurs un retour haptique sur ses contrôleurs et sur ses trackpads, avec une sensibilité à la pression sur les deux trackpads ainsi que l’intégration d’un gyroscope à six axes.

Avec des dimensions de 298 x 117 x 49 mm pour 669 grammes sur la balance, le Steam Deck reste toutefois plus long mais moins haut, et plus lourd, que la Switch (239 x 139 x 102, 398 g). Sur les premières vidéos et illustrations qui circulent, on constate en effet que l’écran présente des bords très réduits, sur ses flancs supérieurs et inférieurs, mais qu’il laisse en revanche la place à un large éventail de contrôleurs sur les bords.

« Votre bibliothèque Steam, partout avec vous »

Du côté des caractéristiques techniques, le Steam Deck évolue autour d’une architecture finalement très proche de celle des dernières consoles de salon, avec un APU custom signé AMD qui regroupe des puces Zen 2 et RDNA2. Valve l’assure, la console « assurera des performances suffisantes pour faire tourner les derniers AAA dans une enveloppe énergétique très efficace ». Plus précisément, la partie CPU comprendra 4 coeurs / 8 threads Zen 2 à 3,5 GHz, avec une puissance de calcul annoncée à 448 Gflops FP32. Du côté de la partie graphique, ce sont 8 coeurs RDNA2 qui seront cadencés de 1 à 1,6 GHz, de quoi soutenir jusqu’à 1,6 Tflops FP32 de performances. L’APU devrait rester sous les 15 W de TDP.

Le principal attrait de la console ? Tout simplement rendre accessible l’intégralité de votre bibliothèque Steam, dans ce format. Vous pourrez même reprendre vos parties là où vous les aviez laissées sur PC (ou sur les services de cloud gaming qui l’exploitent, comme GeForce Now). En option, un dock permettra de brancher un moniteur externe, mais aussi de profiter d’un port Ethernet ou de connecter d’autres périphériques USB (2 ports USB 2.0, un port USB 3.1, un port DisplayPort 1.4, un port HDMI 2.0, un port Ethernet Gigabit et un USB Type-C réservé à l’alimentation, pour des dimensions de 117x29x50,5 mm et 120 grammes).

La console se décline en trois variantes :

Steam Deck 64 Go (419 €) , avec une mémoire interne eMMC de 64 Go (en PCIe Gen 2 x1) et un étui de transport

, avec une mémoire interne eMMC de 64 Go (en PCIe Gen 2 x1) et un étui de transport Steam Deck 256 Go (549 €) , où le stockage se voit remplacé par un SSD NVMe de 256 Go (en PCIe Gen 3 x4), pour un débit plus rapide. Valve évoque aussi un « bundle de profil exclusif de la communauté Steam », sans préciser sa nature

, où le stockage se voit remplacé par un SSD NVMe de 256 Go (en PCIe Gen 3 x4), pour un débit plus rapide. Valve évoque aussi un « bundle de profil exclusif de la communauté Steam », sans préciser sa nature Steam Deck 512 Go (679 €), avec un SSD NVMe de 512 Go cette fois, et un verre avec un traitement antireflet « de qualité supérieure ». Pour rappeler que les loot boxes restent légion, vous bénéficierez en outre d’un « thème de clavier virtuel exclusif ».

Dans tous les cas, la « console » embarque un port pour cartes mémoires microSD afin d’étendre sa capacité de stockage. Du côté de la connectivité, on retrouve le support du Bluetooth 5.0 (pour ajouter notamment d’autres contrôleurs, accessoires ou équipements audio) ainsi que le Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac double bande 2,4 GHz et 5 GHz, MIMO 2×2. La batterie de 40 Wh promet « entre 2 et 8 heures d’autonomie ». Le port USB Type-C situé sur la partie supérieure, qui sert à l’alimentation, supporte également les moniteurs DisplayPort 1.4 et promet une sortie « jusqu’à 8K 60 Hz ou 4K 120 Hz ».

Les réservations débuteront le 16 juillet à 19 heures (fuseau français) et les Steam Decks seront expédiés en décembre 2021. Selon la FAQ du site officiel, vous devrez vous acquitter de frais de réservation si vous mettez la console dans votre panier dès demain – à l’heure où nous mettons sous presse, il n’est pas clair si ces frais seront décomptés du montant final de la console (comme un « acompte ») ou non. En revanche, Valve semble avoir anticipé l’engouement pour sa machine et surtout pour sa revente : vous ne serez éligible à la pré-réservation du Steam Deck, tout du moins jusqu’au dimanche 18 juillet, que si vous avez effectué un achat sur Steam avant juin 2021. En clair, pas de nouveaux comptes créés à la toute hâte qui pourraient damer le pion aux acheteurs qui en ont vraiment envie.