Découvrez la OneXPlayer Mini, une petite machine portable armée d’un Core i7-1195G7

Plus ramassée et plus légère que le Steam Deck, cette OneXPlayer Mini possède un écran 7 pouces 1920×1200.

L’entreprise One-Netbook présente sa OneXPlayer Mini, une version compacte de sa OneXPlayer et également équipée d’un nouveau processeur. Cette petite machine mesure 26 x 10,6 x 2,3 cm contre 28,8 x 13 x 2,1 cm pour sa grande sœur. Pour la comparaison, le Steam Deck a des dimensions de 29,8 x 11,7 x 4,9 cm. La OneXPlayer Mini est également la plus légère des trois, avec 589 grammes, contre 820 grammes pour la OneXPlayer et 669 grammes pour le Steam Deck.

La firme nipponne a doté sa OneXPlayer Mini d’un écran de 7 pouces offrant une définition maximale de 1920×1200 pixels. La machine portable embarque un processeur Intel Core i7-1195G7. C’est une puce de onzième génération (Tiger Lake) qui possède 4 cœurs / 8 threads et un iGPU Iris Xe à 96 unités d’exécution. Elle équipe également le GPD Win Max 2021. Ce processeur a un TDP configurable entre 12 W et 28 W.

Au sein de la OneXPlayer Mini, le Core i7 collabore avec 16 Go de LPDDR4X-4266. Côté mémoire, c’est un SSD NVMe de 512 Go, 1 To ou 2 To selon les versions. La machine tourne sous Windows 11 et possède une batterie de 10 455 mAh.

Au niveau des prix, la OneXPlayer Mini joue dans la même catégorie que l’Aya Neo Next. Il faut compter 1259 dollars pour la variante 512 Go ; 1399 dollars pour celle de 1 To ; 1599 dollars pour le modèle 2 To. One-Netbook expédiera sa OneXPlayer Mini à partir du 18 janvier et propose encore quelques rabais en cas de précommande.

Certains modèles d’Aya Neo Next embarquent un Ryzen 7 5825U

Déjà un test vidéo

Le site VideoCardz compare les spécifications de cette machine à celles de solutions comme la Nintendo Switch, le Steam Deck ou encore les Aya Neo Next dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez également consulter un test complet disponible sur la chaîne ETA Prime incorporé juste après le tableau.